Für den NASDAQ 100 ging es zum Start in den Mai gestern auf ein neues Jahreshoch bei 13.287 Punkten. Rückblick: Der Kursverlauf im NASDAQ 100 war in der vergangenen Woche vor allem von den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Alphabet, Microsoft & Co geprägt. Dabei markierte der Index am Dienstag zunächst das Wochentief bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...