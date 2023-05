Pirna (ots) -Die DENQBAR GmbH hat im Rahmen der alljährlichen deutschlandweiten Studie zum Thema Kundenbindung bereits zum vierten Mal in Folge das Prädikat "Höchste Kundentreue" erhalten.DENQBAR gehört somit zu den Firmen und Marken, bei denen die Kundenbindung besonders groß ist - das untrennbare Trio aus Service, Qualität und Preis sorgt nicht zuletzt dafür, dass nicht nur neue Kunden gewonnen werden, sondern diese auch bleiben und eine vertrauensvolle und nachhaltige Bindung entsteht.FOCUS MONEY und ServiceValue untersuchten über 2200 Unternehmen und Marken aus Deutschland und so entstand aus mehr als 650.000 Kundenurteilen ein Ranking, welches uns mehr als stolz sein lässt. So findet sich DENQBAR als KMU aus der Sächsischen Schweiz in der Topliste der Garten- und Motorgerätehersteller auf einem hervorragenden zweiten Platz und lässt diverse Branchengrößen wie etwa Husqvarna, Stihl und Einhell hinter sich.Eine Auszeichnung, die uns aber nicht nur mit Stolz erfüllt, sondern gleichermaßen in unserem Weg bestärkt und uns weiter anspornt, als Hersteller und Händler auch ein ausgezeichneter Service-Dienstleister zu sein und zu bleiben.Bei DENQBAR kommen alle Services aus einer Hand - ein klarer Vorteil gegenüber der Konkurrenz und ein Kernpunkt für die Schaffung von Vertrauen. Gute Produkte in Verbindung mit einer guten Botschaft - dafür stehen wir und dafür schätzt uns unsere treue Kundschaft.Mehr Informationen zu dieser Auszeichnung finden Sie hier:https://www.denqbar.com/content/testberichte-und-auszeichnungenÜber die DENQBAR GmbHDer Name DENQBAR steht seit nunmehr 2004 für qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der mobilen Stromerzeuger, Gartengeräte und Baumaschinen - über 450.000 zufriedene Kunden sprechen dafür, dass wir durch Leistung, Innovationsgeist und exzellenten Service überzeugen und uns über die Jahre zu einem Hersteller von Rang und Namen entwickelt haben.Pressekontakt:Marcus HeinenTel.: +49 (0) 3501 / 71130marcus.heinen@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109234/5498513