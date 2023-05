FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SGL Carbon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,30 auf 13,00 Euro angehoben. Der Kohlenstoffspezialist habe vom Umstrukturierungsmodus wieder in den Wachstumsmodus geschaltet und sollte im ersten Quartal die erfolgreiche Entwicklung des Vorjahres fortgesetzt haben, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob mit Blick auf die mittelfristigen Wachstumsziele des Unternehmens seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) an./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 06:48 / CEST





ISIN: DE0007235301