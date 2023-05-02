DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
INVESCOMI MSCI EUROP VAL EMSV IE00B3LK4Z20 BAW/UFN
INVESCOMI STOXXEURO S200 SC0F IE00B60SWZ49 BAW/UFN
INVESCOMI STOXXEURO M200 SC0G IE00B60SX063 BAW/UFN
INVESCOMI GS EFI EM A FEEM IE00BD5KGK77 BAW/UFN
INVESCOMI GS EQ F WORLD A SMLW IE00BFG1RG61 BAW/UFN
INVESCOMI GS EQ F EUROPE SMLU IE00BMW3NY56 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
INVESCOMI MSCI EUROP VAL EMSV IE00B3LK4Z20 BAW/UFN
INVESCOMI STOXXEURO S200 SC0F IE00B60SWZ49 BAW/UFN
INVESCOMI STOXXEURO M200 SC0G IE00B60SX063 BAW/UFN
INVESCOMI GS EFI EM A FEEM IE00BD5KGK77 BAW/UFN
INVESCOMI GS EQ F WORLD A SMLW IE00BFG1RG61 BAW/UFN
INVESCOMI GS EQ F EUROPE SMLU IE00BMW3NY56 BAW/UFN