Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein freundlicher Start in die verkürzte Handelswoche ab. Der DAX dürfte seine Stärke nach dem verlängerten Wochenende zunächst behaupten. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex rund 0,1 Prozent fester bei 15.943 Punkte und damit unweit der 16.000-Punkte-Marke taxiert. Folgende Themen könnten die Kurse zum Monatsauftakt beeinflussen:1. Leichte Verluste ...

