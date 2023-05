Es gibt viele professionelle Fußballvereine, die Fans auf der ganzen Welt haben. Einige dieser Clubs sind auch an der Börse notiert. So ermöglichen Fußballvereine Fans und Investoren, Aktien zu kaufen und am Erfolg des Vereins teilzuhaben. Es gibt natürlich auch Risiken, die mit dem Kauf von Aktien eines Fußballvereins verbunden sind. Die Leistung des Teams kann stark von Faktoren wie Verletzungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...