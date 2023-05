DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation sorgt für kräftiges Umsatzminus im Einzelhandel

Die deutschen Einzelhändler haben im März wider Erwarten ein kräftiges Umsatzminus verbucht, was vor allem auf die hohen Preise zurückgehen dürfte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 0,4 Prozent prognostiziert. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im März preisbereinigt um 8,6 Prozent niedriger.

Australiens Notenbank überrascht mit Zinserhöhung

Die australische Zentralbank hat die Finanzmärkte überrascht und den Leitzins nach einer Sitzung um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent angehoben, womit sie ihre aggressive Erhöhungskampagne fortsetzte. Die Entscheidung, die Zinssätze weiter anzuheben, erfolgte, obwohl die Daten zu den Verbraucherpreisen für das erste Quartal zeigten, dass die Inflation wahrscheinlich Ende 2022 ihren Höhepunkt erreicht hatte. "Die Inflation in Australien hat ihren Höhepunkt überschritten, ist aber mit 7,0 Prozent immer noch zu hoch, und es wird noch einige Zeit dauern, bis sie sich wieder im Zielbereich befindet", sagte Gouverneur Philip Lowe.

Vertreter des Islamischen Dschihads stirbt in israelischer Haft

Ein ranghoher Vertreter der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad, Chader Adnan, ist in israelischer Haft gestorben. Die israelische Gefängnisverwaltung gab den Tod eines der Gruppe angehörenden Gefangenen bekannt, der "bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden" und dann in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Er saß im Rahmen der sogenannten Verwaltungshaft im Gefängnis. Sie erlaubt es Israels Behörden, Verdächtige ohne Anklage oder Urteil praktisch uneingeschränkt festzuhalten. Adnan war in der Vergangenheit wiederholt von Israel inhaftiert worden und mehrfach in einen Hungerstreik getreten.

Yellen: USA könnten bereits am 1. Juni Schuldengrenze überschreiten

US-Finanzministerin Janet Yellen hat davor gewarnt, dass die USA bereits am 1. Juni ihre Schuldengrenze überschreiten könnten. "Nach der Überprüfung der jüngsten Steuereinnahmen des Bundes ist unsere beste Schätzung, dass wir nicht in der Lage sein werden, alle Verpflichtungen der Regierung bis Anfang Juni und möglicherweise schon bis zum 1. Juni zu erfüllen, wenn der Kongress die Schuldengrenze nicht vor diesem Zeitpunkt anhebt oder aussetzt", teilte sie dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und anderen Senatoren in einem Brief mit.

USA heben kommende Woche Corona-Impfpflicht für Flugreisende auf

Flugreisende müssen ab dem 12. Mai keine Corona-Impfung mehr bei der Einreise in die USA nachweisen. Die US-Regierung werde die Corona-Impfpflicht für Bundesbedienstete, staatliche Betriebe und ausländische Flugreisende "am Abend des 11. Mai" auslaufen lassen, teilte das Weiße Haus mit. Dann ende auch der Corona-Gesundheitsnotstand, der im Januar 2020 ausgerufen worden war.

+++ Konjunkturdaten +++

Südkorea Verbraucherpreise Apr +3,7% (PROG: +3,7%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Apr +0,2% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Apr +4,0% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

Indonesien Kernverbraucherpreise Apr +2,83% gg Vorjahr (März: +2,94%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.