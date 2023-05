Sachseln (ots) -bio-familia geht auf dem Weg zu Netto-Null einen Schritt weiter. Die kürzlich verabschiedete Klimastrategie legt verbindliche kurz- und langfristige Emissionsreduktionsziele fest und definiert Massnahmen, um diese zu erreichen.Seit vielen Jahren engagiert sich die Müesli-Herstellerin aus Sachseln für Nachhaltigkeit. So bezieht das Unternehmen 100% Ökostrom und setzt sich für Kreislaufwirtschaft bei der Verpackung und faire Produktionsbedingungen der Rohstoffe ein. Nun geht bio-familia einen Schritt weiter. Um die direkten und indirekten Treibhausgasemissionen zu reduzieren, hat sie von Fachpersonen eine Klimabilanz erstellen lassen. Es wurden entsprechende Handlungsschritte zur Reduktion von Treibhausgasen erarbeitet und in der Folge eine Klimastrategie entwickelt.Mehrere EmissionsquellenAusgehend von den Zahlen im Basisjahr 2020 misst und vergleicht bio-familia künftig ihren Treibhausgas-Ausstoss. Die direkt vom Unternehmen verursachten Emissionen (Scope 1) sowie die indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase durch Energielieferanten (Scope 2) sollen bis 2030 um 42% und bis 2050 um 90% gesenkt werden.Wichtige Rolle der RohmaterialienAufgrund des relevanten Anteils der indirekten Emissionen (Scope 3) an der gesamten Treibhausgasbilanz des Unternehmens wurden auch hier klare Ziele gesetzt. Es wird eine Reduktion von 30% bis 2030 und von 90% bis 2050 angestrebt.Angestrebt sind Klimabilanzierungen mit Lieferanten und weitere Zertifizierungen. Auch Anbauoptimierungen werden verfolgt. Ein Beispiel dafür ist die Unterstützung des Vereins Agricultura Regeneratio, der sich für die Förderung der regenerativen Landwirtschaft einsetzt. Bei diesem wissenschaftsbasierten Ansatz werden geschädigte und übernutzte landwirtschaftliche Böden "repariert" und geschützt. Gleichzeitig fördert es die Biodiversität, unterstützt einen gesunden Wasserhaushalt und trägt zum Klimaschutz bei.Wissenschaftsbasierte ZieleUm Glaubwürdigkeit zu schaffen, hat sich bio-familia der Science Based Targets Initiative (SBTI) angeschlossen. Die wissenschaftsbasierten Reduktionsziele sind verbindlich, international anerkannt und folgen einem "top-down"-Ansatz. Die Daten werden nun jährlich evaluiert und weitere Massnahmen für den Weg zu Netto-Null definiert. Mit der neuen Klimastrategie wurde dafür ein verbindlicher Rahmen geschaffen.Pressekontakt:bio-familia AGNadja DegeloLeiterin UnternehmenskommunikationTel.: +41 41 666 25 55Mail: ndegelo@bio-familia.comWeb: www.bio-familia.comOriginal-Content von: bio-familia AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100083403/100906084