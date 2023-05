Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -groundcover stellt Flora vor, einen neu herausgebrachten eBPF-basierten Observability Agent (https://www.groundcover.com/blog/ebpf-observability-agent), der mit einer strikten Leistungsorientierung gebaut wurde - was eine vollständige Beobachtbarkeit in hohem Maßstab verspricht und gleichzeitig so gut wie keinen Overhead verursacht. Flora hat alle führenden Observability-Plattformen wie Datadog, OpenTelemetry und die moderne eBPF-Lösung Pixie Labs von New Relic bei Weitem übertroffen.Der durchgeführte Benchmark simulierte eine großvolumige Umgebung, die eine einfache Baseline-HTTP-Server-Anwendung für Metriken des CPU- und Speicherverbrauchs vor und nach der Integration der verschiedenen betreffenden Observability-Plattformen verfolgt.Flora zeigte einen minimalen bis gar keinen Overhead für die CPU (+9 %) und den Speicher (+0 %) der Anwendung, während Datadog, OpenTelemetry und die Pixie-Lösung einen gravierenden Overhead von jeweils 249 %, 59 % und 32 % über der CPU-Baseline und 227 %, 27 % und 9 % über der Speicher-Baseline verursachten.Darüber hinaus wurde unter einer begrenzten CPU-Umgebung für die überwachte Anwendung nachgewiesen, dass der von Datadog, OpenTelemetry und der Pixie-Lösung hinzugefügte Overhead die Bandbreite für den HTTP-Server erheblich begrenzte, wodurch das Volumen der bearbeiteten Anfragen im Vergleich zur gemessenen Baseline um jeweils 71 %, 19 % und 12 % reduziert wurde.Alle anderen Lösungen mit Ausnahme von Flora erhöhten den Ressourcenverbrauch der Anwendung drastisch und auf unerwartete Art und Weise, was potenziell dazu führte, dass die Anwendung CPU-Throttling erreichte, was ihre Leistung beeinträchtigen oder sogar einen Speicherabsturz (Out-Memory-Crash, OOM) in einer begrenzten Umgebung verursachen könnte.Flora erwies sich auch als hocheffizient bei den gesamten Ressourcen, die es verbraucht hat, und ist damit in hohem Maßstab die kostengünstigste Lösung. Bei der Kombination der Ressourcen, die von den verschiedenen getesteten Lösungen verbraucht wurden, und dem auf der überwachten Anwendung gemessenen Overhead verbrauchte Flora eine komplette CPU, die der von der OpenTelemetry- und der Pixie-Lösung ähnlich war, aber 73 % weniger als die CPU, die Datadog verbraucht hat. Außerdem verbrauchte Flora jeweils 74 %, 77 % und 96 % weniger Speicher als Datadog, OpenTelemetry und die Pixie-Lösung.Eine der schwierigsten Herausforderungen für jedes moderne Observability-Tool besteht darin, mit der ständig wachsenden Datenmenge Schritt zu halten und ein umfassendes, genaues Bild eines Systems zu liefern, ohne dabei einen großen Fußabdruck zu hinterlassen. Da viele führende Observability-Lösungen den Ressourcenverbrauch der Anwendungen, die sie überwachen, drastisch beeinflussen und letztendlich deren Leistung einschränken oder Kostensteigerungen verursachen, sind sich Ingenieure zunehmend bewusst, welcher versteckte Overhead durch ihren Überwachungsstapel entstehen.eBPF (https://www.groundcover.com/blog/ebpf-observability-agent) ist dabei, schnell der nächste Standard für Observability-Plattformen zu werden, die reibungsarme Integration und eine gründliche Sichtbarkeit ermöglichen; doch bestehende eBPF-basierte Ansätze haben noch einen langen Weg vor sich, wenn es um den Betrieb in hohem Maßstab geht.Flora basiert auf zwei wichtigen Ideen, die es ermöglichen, in großem Maßstab zu arbeiten. Die erste ist der Einsatz neuer, unorthodoxer eBPF-Konzepte (https://www.groundcover.com/blog/ebpf-observability-agent), die Datenübertragungsmechanismen mit extrem niedrigem Overhead erschließen. Die zweite ist eine fast ohne Kopien auskommende, speichereffiziente Pipeline, die Beobachtungen, die aus dem Kernel entspringen, in aussagekräftige Outputs umwandelt.Der Flora eBPF (https://www.groundcover.com/blog/ebpf-observability-agent) Observability Agent wurde von groundcover entwickelt und ist allgemein als Teil des groundcover-Produkts erhältlich, mit dem private Nutzer und Organisationen es kostenlos erfahren können.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/groundcover-bringt-flora-auf-den-markt-einen-neuen-ebpf-observability-agent-der-datadog-um-mehr-als-das-3-fache-ubertrifft-301810099.htmlPressekontakt:Mira Marcus,PR,groundcover,mira@groundcover.com,+1-713-305-6961Original-Content von: groundcover, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169697/5498543