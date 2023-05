Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit Gewinnen in die verkürzte Handelswoche gestartet. In den kommenden Tagen dürfte es nach Meinung der meisten Marktteilnehmer eher ruhig bleiben.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit Gewinnen in die verkürzte Handelswoche gestartet. In den kommenden Tagen dürfte es nach Meinung der meisten Marktteilnehmer eher ruhig bleiben. Nachdem an diesem Morgen bereits die australische Notenbank mit einer weiteren Zinserhöhung überrascht hatte, stehen am morgigen Mittwoch das Fed und am Donnerstag noch die EZB auf der Agenda.

Den vollständigen Artikel lesen ...