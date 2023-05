Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche haben die weiterhin hohen Inflationsraten in europäischen Ländern darauf hingewiesen, dass weitere Straffungen der EZB-Geldpolitik vonnöten sind, zumal die erwartete Rezession auch in Deutschland nicht zu konstatieren ist, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...