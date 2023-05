DJ Timmermans: Müssen mehr investieren für Klimaschutz

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, hat vor dem Beginn des Petersberger Klimadialogs die beiden Schwellenländer China und Indien dazu aufgerufen, ihre Emissionen zu reduzieren. Gleichzeitig betonte er, dass auch Europa mehr tun müsse, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Hier müsse man neue Technologien voranbringen.

"Es ist natürlich für uns unheimlich wichtig, dass der Standort Deutschland erfolgreich ist", sagte Timmermans im ZDF-Morgenmagazin. Dies sei für den Schutz von Arbeitsplätzen und auch der Wirtschaft wichtig. "Deshalb investieren wir auch massiv in neue Technologien. Deshalb müssen wir unsere Wirtschaft auch umgestalten, dass wir eine Kreislaufwirtschaft bilden. Das ist, was in aller Welt geschieht", sagte er. Man sehe, wie massiv in den Vereinigten Staaten investiert werde. Europa wolle im Schulterschluss mit den Amerikanern in die gleiche Richtung gehen.

Mit Blick auf den Petersberger Dialog, der am Vormittag im Auswärtigen Amt in Berlin beginnt, sagte Timmermans, man wolle mehr Verbindlichkeit bei der Reduktion der Treibhausemissionen erreichen. "Wir müssen dafür sorgen, dass das, was nicht gelungen ist in der letzten Runde, dass wir das jetzt herbeiführen - nämlich, dass auch andere große Industrieländer Emissionen reduzieren. Wir müssen mit China reden, mit Indien und so weiter, damit sie auch sich dazu verpflichten, ihre Emissionen zu reduzieren", sagte Timmermans. Diese Länder täten viel bei der Umstellung der Energieversorgung, aber ihr Emissionsausstoß sei "noch viel zu hoch", so der Niederländer. Hier seien Verhandlungen notwendig, aber auch eine finanzielle Unterstützung von armen Ländern. Zu dieser finanziellen Unterstützung müsse der Westen sich bekennen.

May 02, 2023

