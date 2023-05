02. Mai 2023 - Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / - Indigo Exploration Inc. (das "Unternehmen") (TSX-V: IXI, OTCQB: IXIXF, FWB: INEN) freut sich bekannt zu geben, dass D.T. Brian Doherty, ein in Alberta ansässiger hochversierter Senior Petroleum Geologist mit über 40-jähriger Erfahrung, in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Herr Doherty war im Laufe seiner Karriere in zahlreichen Funktionen tätig, die sich von technischen Aufgaben bis hin zu Führungspositionen erstrecken. Er ist äußerst fachkundig in allen Aspekten der Öl- und Gasindustrie, darunter Geophysik, Reservoir Engineering und Produktionstechnik, Evaluierung des wirtschaftlichen Risikos, Infrastruktur sowie regulatorische Bedingungen.

"Die Ernennung von Herrn Doherty verdeutlicht den Einsatz des Unternehmens, nicht nur innerhalb des Managementteams, sondern auch in unserem Board bedeutende Tiefe und Erfahrung sicherzustellen. Brian bringt ein umfangreiches Wissen und Netzwerk mit, das auf seine weitreichende Erfahrung im Bereich Öl und Gas in Alberta aufbaut. Dies wird bei der Erschließung unserer Lithium-Sole-Projekte eine entscheidende Rolle spielen", erklärte CEO Paul Cowley. "Wir freuen uns sehr, dass Herr Doherty - ein angesehener und erfolgreicher Senior-Geowissenschaftler und Unternehmer - unserem Board beitritt und Jahrzehnte an Einblick und Urteilsvermögen in Technik, Geschäft und Geschäftsführung innerhalb von Alberta mitbringt."

Im Laufe seiner 40-jährigen Karriere hat Herr Doherty weitläufige Betriebserfahrung bei der Ausführung der Jahresbudgets in den Bereichen Betrieb und Erschließung in Höhe von über 100 Millionen $ gesammelt. Dies umfasste das Niederbringen von mehreren hundert Bohrlöchern pro Jahr. Seine Erfolgsrate innerhalb des Western Basin beträgt im Jahresvergleich durchschnittlich eine Wachstumsrate von 38 % von tief bis oberflächennah - einschließlich Devon-, Mississippium-, Trias-, Jura- und Kreidezeit-Zielgebieten -, sowie von einer Vielfalt an Lithologien und Fallen. Herr Doherty hatte Positionen bei Alberta Energy Company, Canadian Superior, Gulf Canada, Shell und Apache inne. Später gründete Herr Doherty mit seinen Partnern drei Junior-Öl-Unternehmen, zu denen Signal Resources gehörte. Anschließend nahm er eine Tätigkeit bei Prime West Trust als Southern Business Unit Manager auf. In dieser vorherigen Position war er für über 17.000 Barrel Öl pro Tag und eine Belegschaft von 30 Fachkräften zuständig.

Herr Doherty ersetzt Herr Thomas Henricksen, der nach zehn Jahren Zugehörigkeit vom Board of Directors zurückgetreten ist. Das Unternehmen möchte sich bei Herrn Henricksen für sein Mitwirken bei Indigo und an dessen Übergang zu einem Lithium-Explorations- und -Erschließungsunternehmen bedanken.

Über Indigo Exploration

Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithiumsole-Explorationsunternehmen mit 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen im Zentrum der kanadischen Provinz Alberta. Die drei primären Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha), die sich im Herzen der Lithiumexploration und -erschließung im Westen Kanadas befinden. Das Unternehmen besitzt auch die Goldkonzession Hantoukoura in Burkina Faso, die sich über 23.800 ha innerhalb des vielversprechenden Grünsteingürtels Fada N'Gourma erstreckt.

Für das Board of Directors,

"Paul Cowley"

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Cowley: (604) 340-7711

Website: www.indigoexploration.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70319Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70319&tr=1



