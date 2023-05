Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute die Ernennung von zwei BHSI-Führungskräften für regionale Führungspositionen bekannt. Alessandro Cerase wurde zum Präsidenten und Leiter der Region Europa ernannt, und Neeraj Yadvendu ist ab sofort Leiter des Nahen Ostens und wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, gleichzeitig die Rolle des Senior Executive Officer der Niederlassung im Dubai International Financial Centre übernehmen.

Alessandro kam 2018 als Senior Executive Officer (SEO) für BHSI Middle East zu BHSI und verantwortete den Start des Geschäfts von BHSI in der Region. Im Jahr 2020 wurde er zusätzlich zum Global Property Underwriter Officer für Bau und Energie ernannt. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der globalen Versicherungsbranche und hat in Großbritannien, den USA und im Nahen Osten gelebt und gearbeitet. Er wird weiterhin in Dubai ansässig sein und an Peter Eastwood, President und Chief Executive Officer von BHSI, berichten.

Neeraj kam 2018 als Deputy Senior Executive Officer und Head of Third Party Lines im Nahen Osten zu BHSI und hat eine entscheidende Rolle beim Wachstum von BHSI in dieser Region gespielt. Er verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der globalen Versicherungsbranche und hat in Großbritannien, Asien und im Nahen Osten gelebt und gearbeitet. Neeraj wird weiterhin in Dubai ansässig sein und an Marc Breuil, Head of Asia Middle East, BHSI, berichten.

"BHSI wächst stetig und strategisch rund um den Globus und mit beschleunigtem Tempo in unseren Regionen Europa und Naher Osten", sagte Peter Eastwood. "Alessandro und Neeraj und die hervorragenden Teams, die sie aufgebaut haben, waren der Schlüssel zu dieser Expansion. In ihren neuen Rollen werden diese beiden starken Führungspersönlichkeiten über einen noch größeren Einfluss verfügen, da sie unsere Flexibilität und unseren Scharfsinn im Underwriting, unsere CLAIMS IS OUR PRODUCT® Entschlossenheit und die Gewissheit unserer finanziellen Stärke an Kunden und Makler in ganz Europa und dem Nahen Osten weitergeben werden."

Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (mit Sitz in Nebraska, USA) bietet gewerbliche Sachversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen, Haftpflichtversicherungen für Führungskräfte und Fachleute, Transaktionsversicherungen, Kautionsversicherungen, Seeversicherungen, Reiseversicherungen, Programmversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen, Krankenversicherungen (Stop Loss), Wohngebäudeversicherungen und multinationale Versicherungen an. Die aktuellen und endgültigen Deckungsbedingungen für alle Produktlinien können möglicherweise variieren. In der Region Asien-Nahost sind sie auf dem Papier der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC) Underwriter. Die Dubai International Financial Centre Niederlassung der BHSI wird von der Dubai Financial Services Authority reguliert.In Europa firmiert Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) und Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHEI ist ein in Irland ansässiges Unternehmen mit der Registrierungsnummer 636883 und dem eingetragenen Firmensitz in 2nd Floor, 7 Grand Canal Street Lower, Dublin D02 KW81. Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) ist ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen mit beschränkter Haftung, Registrierungsnummer 3230337 und eingetragenem Sitz in 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, Vereinigtes Königreich. BHSIC, BHIIL und BHEI sind Tochtergesellschaften von Berkshire Hathaways National Indemnity Group of Insurance Companies, deren Finanzkraft von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wird. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Sitz in Boston und verfügt über Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, München, Paris, Perth, Singapur, Sydney, Toronto und Zürich.

