Dr. Karin Gerster ist die Leiterin des Regionalbüros Ramallah der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie ist auskunftsfähig zur Besatzungslage in den palästinensischen Gebieten, dem Westjordanland und dem Gazastreifen, sowie zur aktuellen Situation in Ost-Jerusalem. Darüber hinaus verfolgt sie intensiv die innenpolitischen Entwicklungen und die Rolle der Zivilgesellschaft, einschließlich der zunehmenden Repressionen gegen kritische Akteure der Zivilgesellschaft. Zudem arbeitet sie mit und zu progressiven Stimmen und feministische Perspektiven und verfolgt den kritischen Entwicklungshilfe-Diskurs (Aid-Dependency).Gil Shohat leitet das Israel-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv. Der Historiker publiziert und spricht regelmäßig zur gegenwärtigen deutschen Erinnerungskultur, zum Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus sowie zu den Manifestationen der Situation in Israel/Palästina in Deutschland. Er hat fundierte Einblicke unter anderem in die aktuellen innerisraelischen Debatten und politischen Entwicklungen in Geschichte und Gegenwart, zur Geschichte des Zionismus, zum Militarismus der israelischen Gesellschaft, zu progressiven Stimmen aus Israel im Zuge der gegenwärtigen Staatskrise. Zudem ist er auskunftsfähig zum deutschsprachigen Diskus zu Israel, auch und speziell mit Bezug zu Antisemitismusdefinitionen in Geschichte und Gegenwart.Beide Expert*innen stehen Ihnen für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung.