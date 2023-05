Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre Verluste angeknüpft. Nachdem Öl der Nordseesorte Brent bereits zum Wochenauftakt unter die 80-Dollar-Marke gefallen war, blickt der Markt nun gespannt auf die bevorstehenden Daten. Neben den Verbraucherpreisen aus der EU am Dienstag, melden sich Mittwoch und Donnerstag die Zentralbanken zu Wort.Um 11.00 Uhr wird die Teuerungsrate in der EU für den Monat April bekannt gegeben. Der Markt erwartet eine Inflationsrate von 7,0 Prozent und eine Kernrate von 5,7 Prozent.Diese ...

