In einem abgelegenen Bergdorf in Bolivien kommt Manuel Sosnowski als José Noé Estrada auf dem Boden einer Lehmhütte zur Welt. Er wird zur Adoption freigegeben und eine Familie in Deutschland nimmt ihn auf. 30 Jahre später macht er sich auf die Suche nach seiner Vergangenheit. 3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD - zeigt den Dokumentarfilm "Mein fremdes Land" (Deutschland 2021) von Johannes Preuss und Marius Brüning am Montag, 8. Mai 2023, um 22.25 Uhr in Erstausstrahlung. Der Film steht von Samstag, 6. Mai 2023, 23.30 Uhr, bis Dienstag, 6. Juni 2023, 23.59 Uhr in der 3sat-Mediathek zur Verfügung.Als Kind will Manuel nichts von seiner Herkunft wissen. Fotos aus dem Heim in Bolivien dreht er um. "Tatsächlich haben wir noch nie richtig darüber geredet, wer meine richtigen Eltern sind", sagt er. Die einzigen Hinweise auf seine Herkunft liegen in einem Aktenordner. In Behördensprache verfasste Zeilen zeichnen ein lückenhaftes, widersprüchliches Bild. Mit den spärlichen Informationen, die ihm zur Verfügung stehen, begibt sich Manuel auf eine Suche voller Ungewissheiten. Wer ist diese Frau, die an einem Ort namens Yawisla-Potosí leben soll?"Mein fremdes Land" begleitet Manuel auf seiner Reise - eine sehr persönliche Spurensuche.Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.