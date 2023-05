DJ S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im März

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat im März weiter an Schwung verloren. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 44,7 von 46,3 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 44,4 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 44,4 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Zum wiederholten Mal wurde der Hauptindex vom Index Lieferzeiten nach unten gezogen, wie S&P Global erklärte. Dieser fließt invertiert in die Berechnung ein und erreichte den dritten Monat in Folge ein neues Rekordhoch.

"Im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands wurde auch im April wieder etwas mehr produziert. Gleichzeitig lassen sich Zeichen einer Nachfrageschwäche erkennen", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Der deutlichste Indikator dafür, ist der Index für Auftragseingänge, der erneut einen Rückgang signalisiert, einschließlich der Aufträge aus dem Ausland. Aber auch die beschleunigten Lieferzeiten sind ein Indiz dafür, dass die Nachfrage nachlässt."

