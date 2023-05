Fuchs Petrolub SE (Fuchs) meldete einen guten Start in das Jahr, wobei Umsatz und EBIT im ersten Quartal um 3 % bzw. 1 % über den Erwartungen der Analysten lagen. Sowohl der Umsatz als auch die Rentabilität profitierten von den Preiserhöhungen, die im Laufe des Jahres 2022 vorgenommen wurden. Die EBIT-Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal, muss sich aber noch vollständig von den Auswirkungen des anhaltenden Inflationsdrucks und des Gegenwinds in der Lieferkette erholen. Das Management ist zuversichtlich, dass sich die Rentabilität wieder erholen wird, und hat seine Prognose für 2023 bekräftigt, was beruhigend ist. Die Analysten von AlsterResearch räumen ein, dass kurzfristige Herausforderungen fortbestehen; sie glauben jedoch, dass strukturelle Wachstumstreiber Fuchs mittel- bis langfristig unterstützen sollten. Die Experten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung und halten an ihrem DCF-basierten Kursziel von EUR 42,00 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ Fuchs%20Petrolub%20SE