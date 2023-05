Wacker Chemie ist trotz vielfältiger Herausforderungen gut in das neue Jahr gestartet. Umsatz und EBITDA gingen wie erwartet im Vergleich zum Vorjahr zurück. Der branchenweite Abbau von Lagerbeständen und der anhaltende Kostendruck belasteten das Geschäft weiterhin. Nach Angaben des Managements hat sich die Intensität des Lagerabbaus verlangsamt, aber es gibt noch keine eindeutigen Anzeichen für eine Erholung. Daher deutet Vieles weiterhin auf eine starke Abschwächung im Jahr 2023 hin. Die Analysten von AlsterResearch hatten erwartet, dass sich die Endmärkte erholen werden, wenn sich die chinesische Wirtschaft nach der Wiedereröffnung erholt und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf andere geografische Märkte nachlassen. Das Management hat jedoch klargestellt, dass es bisher nicht viel Momentum gesehen hat, nicht einmal in China. Daher reduzieren die Analysten von AlsterResearch ihr Kursziel, um der langsamer als erwarteten Erholung der Endmärkte Rechnung zu tragen. AlsterResearch hält an der Empfehlung KAUFEN fest, bei einem reduzierten Kursziel von EUR 165,00 (alt: EUR 175,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wacker%20Chemie%20AG