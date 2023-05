DJ RWE sichert sich bei Siemens Gamesa vertraglich 1.000 MW Onshore-Windkraft

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE will neue Windparks an Land in Europa bis 2027 größtenteils mit Anlagen von Siemens Gamesa bestücken. Ein jetzt unterzeichneter Rahmenvertrag mit der Windanlagentochter des Energietechnikkonzerns Siemens Energy sieht vor, dass vornehmlich die größte Turbine 5.X mit einer flexiblen Nennleistung von 6,6 bis 7,0 Megawatt zum Einsatz kommt, darüber hinaus auch der 4.X-Typ, wie der Versorger jetzt in Essen mitteilte. Insgesamt habe der Vertrag ein Volumen von mehr als 1.000 Megwatt Windstromleistung. Zu den finanziellen Details des Vertrages wurden keine Angaben gemacht.

"Mit diesem Vertrag hat sich RWE feste Liefertermine und ein strukturiertes Preismodell für ein Giga-Volumen gesichert", sagte Katja Wünschel, die zuständige Managerin beim Tochterunternehmen RWE Renewables. "Damit steht schon heute die Lieferkette für bedeutende Großkomponenten neuer Onshore-Windparks in Europa."

Folgen soll noch ein Servicevertrag für die Windräder, der es RWE erlaubt, Wartungen und Inspektionen nach und nach in Eigenleistung zu übernehmen.

May 02, 2023

