News von Trading-Treff.de Erneut sorgt das Thema "Künstliche Intelligenz" für kräftige Kursanstiege. NVIDIA ist gestern mit Momentum aus einer korrektiven Seitwärtsphase ausgebrochen. Was es hier jetzt zu beachten gibt, wo die Kursziele liegen und welche Rolle die Zentralbanken für die Indizes bzw. Währungen in dieser Woche spielen, erfahren Sie in den folgenden Zeilen. Nvidia: Kursausbruch und deutliches Potential Die Aktie des Grafikkartenherstellers ...

