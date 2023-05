Berlin (ots) -Die 26 Mitgliedsorganisationen um den SoVD begrüßen das vom BMFSFJ konkretisierte Vorhaben der Bundesregierung, Väter bzw. zweite Elternteile nach der Geburt eines Kindes zehn Tage bezahlt freizustellen, und drängen auf einen zügigen Gesetzgebungsprozess. Sie fordern zudem, die Ausweitung der nicht übertragbaren Elterngeldmonate ebenfalls jetzt zeitnah umzusetzen. Für fair geteilte Sorgearbeit von Anfang an!"Die geplante Familienstartzeit ist wichtig für die faire Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit von Anfang an. Mit der Geburt eines Kindes werden in Partnerschaften entscheidende Weichen gestellt. Die Freistellung für Väter bzw. zweite Elternteile muss jetzt zügig umgesetzt werden, damit sie ab 2024 gelebte Realität werden kann!", fordern die Mitglieder im Bündnis Sorgearbeit fair teilen. Um die gerechte Verteilung von Sorgearbeit rund um die Familiengründung zu fördern, setzt sich das Bündnis zusätzlich für die Ausweitung der nicht übertragbaren Elterngeldmonate ein, die ebenfalls im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Mit beiden Maßnahmen werden Anreize für Männer gesetzt, vermehrt Sorgearbeit zu übernehmen, und Frauen in ihrer Erwerbstätigkeit gestärkt.Knapp die Hälfte der Eltern (46 Prozent) wünscht sich laut kürzlich veröffentlichtem Familienbarometer eine partnerschaftliche Aufteilung von Kinderbetreuung, Haushalt und Erwerbstätigkeit. "Die Politik ist gefordert, den Wünschen nach einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung Rechnung zu tragen", unterstreichen die Bündnismitglieder.Die Zeit der Familiengründung ist der Abschnitt im Lebenslauf, an dem sich die Erwerbsbiografien von Frauen und Männern noch zu oft auseinanderentwickeln und sich die Sorgelücke vergrößert. Die Aufteilung geht bislang in der Regel zu Lasten der Erwerbstätigkeit von Frauen, was sich nachteilig auf ihre eigenständige ökonomische Absicherung über den Lebensverlauf auswirkt.Das zivilgesellschaftliche Bündnis Sorgearbeit fair teilen setzt sich für die geschlechtergerechte Verteilung unbezahlter Sorgearbeit im Lebensverlauf ein. Seine 26 Mitgliedsverbände haben sich zum Ziel gesetzt, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft für den Gender Care Gap und seine Auswirkungen zu sensibilisieren und sich für die Schließung der Sorgelücke einzusetzen. Mehr Infos finden Sie HIER.Dem Bündnis gehören an:- Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros&Gleichstellungsstellen- Bundesforum Männer e.V.- Bundesverband der Mütterzentren e.V.- Business and Professional Women (BPW) Germany e.V.- Care.Macht.Mehr- Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz- Deutscher Beamtenbund und Tarifunion - Bundesfrauenvertretung- Deutscher Frauenrat e.V.- Deutscher Gewerkschaftsbund- Deutscher Hauswirtschaftsrat e.V.- Deutscher Verband Frau und Kultur e.V.- evangelische arbeitsgemeinschaft familie e.V. (eaf)- Forum katholischer Männer (FkM)- Frauenwerk der Nordkirche- GMEI Gender Mainstreaming Experts International- Katholischer Deutscher Frauenbund e.V. (KDFB)- Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) - Bundesverband e.V.- Männerarbeit der EKD- Sozialdienst katholischer Frauen Gesamtverein e.V.- SKM Bundesverband e.V.- Sozialdienst muslimischer Frauen e.V. (SmF-Bundesverband)- Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD)- Sozialverband VdK Deutschland e.V.- Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V.- WIR! Stiftung pflegender Angehöriger- Zukunftsforum Familie e.V.Pressekontakt:Pressekontakt Bündnis Sorgearbeit fair teilen:Franziska Weckpresse@sorgearbeit-fair-teilen.deTel. +49 174 534 7045Website: www.sorgearbeit-fair-teilen.deTwitter: @sorgearbeitInstagram: @buendnis_sorgearbeitPressekontakt SoVD-BundesverbandPressestellePeter-Michael ZernechelPressesprecher (V.i.S.d.P.)Stralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 333Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deTwitter: @sovd_bundOriginal-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/5498674