Der DAX hat am Dienstag einen starken Wochenauftakt hingelegt. Nach dem langen Wochenende springt der deutsche Leitindex über die 16.000-Punkte-Marke und makiert ein neues Jahreshoch bei 16.012 Zählern. In dieser Woche liefern zahlreiche Bilanzen Impulse. Der Fokus liegt aber vor allem auf den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank. Mehr dazu und zu der Übernahme der First Republic Bank durch JP Morgan Chase erfahren Sie im Börsen.Briefing. am Morgen.Das ...

