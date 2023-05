ESSEN/ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE und der Windanlagenbauer Siemens Gamesa haben einen Rahmenvertrag über die Lieferung von Landanlagen geschlossen. Bis 2027 will RWE in Europa Onshore-Windparks mit einer Gesamtleistung von 1000 Megawatt mit Anlagen von Siemens Gamesa errichten, teilte RWE am Dienstag in Essen mit. Siemens Gamesa werde somit zu einem führenden Lieferanten von Großkomponenten für die RWE-Projektpipeline. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Dabei will RWE hauptsächlich die neue Landturbine 5.X nutzen, wie es weiter hieß. Zudem soll ein Servicevertrag für die Windenergieanlagen folgen, der es RWE ermögliche, Wartungen und Inspektionen sukzessiv in Eigenleistung durchzuführen. RWE und Siemens Gamesa arbeiten bereits seit Jahren zusammen, die Essener gehören zu den wichtigsten Kunden der Tochter von Siemens Energy . Erst zu Jahresbeginn hat RWE Siemens Gamesa als bevorzugten Lieferanten für ihren 1000-Megawatt-Windpark Thor in der dänischen Nordsee ausgewählt./nas/mne/tih