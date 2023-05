Hamburg (ots) -"Wie viele Nachrichten habt Ihr heute schon bekommen, über Insta, Facebook, Snapchat und Co? Kanntet Ihr alle Absender?", so startet Host Anouk Schollähn die erste Folge von "just no! Der Podcast gegen Gewalt". Ein Podcast der mehr ist als klassisches True-Crime. Er gibt Opfern von Stalking eine Stimme und bietet Hilfestellung für Betroffene - egal ob es um ungewollte Nachrichten oder andere Formen von Belästigung geht.Der neue Podcast von NDR 2 und NDR Kultur erzählt die tragische Geschichte von Sophie. Sie ist Anfang 20, Flugbegleiterin, und lernt bei einem Nebenjob den zwölf Jahre älteren Patrick kennen. Er will mehr, aber sie gibt ihm deutlich zu verstehen, dass sie kein Interesse hat. Er lässt sie in Ruhe und meldet sich nie wieder bei ihr - glaubt Sophie.Fast zeitgleich beginnt das Stalking. Sophie bekommt mehr als 150 Anrufe täglich, E-Mails und Nachrichten, plötzlich gibt es Fake-Profile von ihr und sogar einen Fake-Porno. Sophie weiß nicht, dass es Patrick ist, der sie bedrängt und ängstigt. Sie erstattet zweimal Anzeige gegen Unbekannt. Erfolglos. Am Ende passiert das Schlimmste: Patrick lauert Sophie in ihrer WG in Hannover auf und bringt sie um.Zusätzlich zu Sophies Geschichte bietet "just no!" Lebenshilfe und Informationen rund um die Themen Cyberstalking und Opferschutz. Woran erkenne ich Stalking? Was kann ich tun, wenn ich gestalkt werde? Wie bekomme ich Hilfe? Autorin Anouk Schollähn spricht unter anderem mit Juristen, Ermittlern und Mitarbeitenden einer Opferschutzberatung.Klar ist dabei: Sophie hat nichts falsch gemacht, die Schuld liegt einzig und allein beim Täter.Der Podcast entstand nicht nur im Einverständnis, sondern auch unter Mitwirkung von Sophies Hinterbliebenen - Freundinnen, Freunde und Sophies Mutter kommen zu Wort. Sie sagt, "Alles, was für mich übriggeblieben ist, sind Sophies Sachen, ihre Fotos, ihre Sprachnachrichten - das ist alles, was ich von ihr habe. Ich brauche aber auch ein Kind zum Anfassen. Ich habe als Mutter, als Mama keine Aufgabe mehr. Und das ist es, was mir fehlt. Mir fehlt mein Kind.""just no! Der Podcast gegen Gewalt", ein erstes gemeinsames Projekt zwischen NDR 2 und NDR Kultur, startet exklusiv in der ARD Audiothek:4.5.: Folge 1 und 2; 11.5.: Folge 3 und 4; 18.5.: Folge 5 und 6; 25.5.: Folge 7 und 8"just no! Der Podcast gegen Gewalt"Autorin und Host: Anouk SchollähnTechnische Realisation: Michael WoddowMitarbeit: Lisa Krumme und Laura GrüblerRedaktion: Marc Frangipane und Sascha SommerDramaturgie und Entwicklung: Anouk Schollähn und Ulrike TomaStimmen: Oda Thormeyer und Paul BehrenMusik: Taco van HettingaWeitere Infos im Mediendossier unter ndr.de/der_ndr/presse/just-no,justnoindex100.html. Der Podcast (Folge 1-4) steht außerdem zum Vorabhören im digitalen Pressebereich des NDR unter NDR.de/presse zur Verfügung.2. Mai 2023Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5498687