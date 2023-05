Bei Apple steht am Donnerstag (4. Mai) nach US-Börsenschluss die Zwischenbilanz für das zweite Geschäftsquartal (bis Ende März) auf der Agenda. Diese dürften laut Bank of America zwar schwächer als im Vorjahreszeitraum, aber im Rahmen der Erwartungen der Wall Street ausfallen. Sorgen bereitet Anayst Wamsi Mohan allerdings der Ausblick.Apple sollte in der Lage sein, die Umsatz- und Ergebniserwartungen von durchschnittlich 92,9 Milliarden Dollar beziehungsweise 1,43 Dollar zumindest zu erfüllen, schreibt ...

