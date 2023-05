SALESmanago, die führende Kundenbindungsplattform für Markenunternehmen aus dem E-Commerce-Bereich, meldete heute die Erweiterung seines globalen Partnerprogramms, das im Vergleich zum Jahr 2022 einen Umsatzanstieg von 160 Prozent verzeichnen konnte.

Nachdem SALESmanago in den vergangenen sechs Monaten mehr als 100 neue Partner aufgenommen hat, wird das Unternehmen 2023 neue Programme einführen, welche lokale Markteinführungsunterstützung, integrierte Plattformtechnologien und Self-Service-Datenintelligenz umfassen. Dazu zählen auch neue Ressourcen, um Kunden bei der Erweiterung ihres Kundenstamms, der Erschließung neuer Einnahmequellen und der Steigerung ihrer Gewinne zu unterstützen.

SALESmanago findet mit seinem herausragenden Angebot für mittelständische Online-Händler, zu dem auch seine auf Zero-Party-Daten gestützte Kundendatenplattform zählt, im E-Commerce-Bereich immer mehr an Zulauf. Die Vertriebskanäle und Analysefunktionen des Unternehmen sind KI-gestützt.

Durch eine Übernahme- und Wachstumsinvestition mit einem neunstelligen Euro-Volumen erweitert das Unternehmen seine Präsenz in Europa. Während SaaS-Geschäftsstrategien weltweit auf dem Prüfstand stehen, bringt die vertriebskanalorientierte Strategie von SALESmanago den Erfolg des Unternehmens voran. Unternehmen erkennen wie wichtig es nach wie vor ist, E-Commerce-Betreiber bei der Umsatzsteigerung und beim Wissen um ihre Kunden zu unterstützen.

"Wir waren uns der Bedeutung eines starken Partner-Ökosystems schon immer bewusst. Doch angesichts der ständigen Weiterentwicklung unserer Partner haben wir unsere Investitionen verdoppelt, um unsere vertriebskanalorientierte Strategie in der Region zu beschleunigen", so Greg Blazewicz, CEO und Gründer von SALESmanago. "Alle unsere Kooperationspartner sind für das Wachstum von SALESmanago und für den Erfolg unseres Unternehmens von ganz entscheidender Bedeutung. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr mehr als 100 wichtige Akteure in unser globales Partnerprogramm aufgenommen."

Diese Nachricht wird zu dem Zeitpunkt veröffentlicht, zu dem SALESmanago sein Tool CUPID vorstellt, den neuen Branchenstandard zur Messung der Kundenbindung, während die KI-gesteuerten Lösungen des Unternehmens bereits von mehr als 2.000 mittelständischen Unternehmen genutzt werden. E-Commerce-Händler können mit dem Tool die Kundenzufriedenheit anhand von Branchenbenchmarks bewerten lassen.

"Kundennähe und das Wissen um das Käuferverhalten sind für jede E-Commerce-Wachstumsstrategie von entscheidender Bedeutung, um in einem gesättigten Markt Erfolg zu haben und weiter wachsen zu können", so Steffen Papke, Vice President des Bereichs Sales Partnerships der Thorit GmbH.

"Die Plattform von SALESmanago liefert zuverlässige, kohärente Ergebnisse und umfassende Erkenntnisse über die Kundenzufriedenheit. Damit unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihr E-Commerce-Geschäft schneller auszubauen. Als strategischer Partner spielen die Lösungen und der Support von SALESmanago eine wichtige Rolle bei der Expansion unserer Geschäftstätigkeit. Wir sind zuversichtlich, dass das neue Partnerprogramm diese Zusammenarbeit weiter stärken wird."

Hier können Sie mehr darüber erfahren, wie Sie SALESmanago Partner werden können, und sehen, wer bereits zu den Partnern zählt.

