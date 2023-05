Düsseldorf (ots) -Im Rahmen der Gartner Peer Insights wurde Huawei als "Customers' Choice 2023" für SD-WAN ausgezeichnet. Huawei überzeugte mit seinen NetEngine AR Series Routern für SD-WAN und erhält den Customers' Choice-Award bereits zum vierten Mal in Folge. Huawei gewann den Publikumspreis für SD-WAN auch im Asien-Pazifik-Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika und war der einzige Anbieter außerhalb Nordamerikas, der eine Auszeichnung erhielt.Auf der Gartner Peer Insights-Plattform konnten Kunden mehr als 20 Anbieter von SD-WAN-Produkten aus aller Welt umfassend bewerten. Unternehmen und Organisationen aus verschiedenen Branchen, wie dem Finanzwesen, der Fertigung und dem öffentlichen Dienst, machten Angaben zu den Eigenschaften von SD-WAN-Produkten und -Lösungen. Dazu zählten Produktfunktionen, die Qualität der Bereitstellung und des Betriebs sowie des Service-Supports. Huawei belegte mit seiner Lösung den ersten Platz mit der höchsten Punktzahl und der höchsten Empfehlungsrate von 100 Prozent auf der Grundlage von 82 Bewertungen.Cao Tongqiang, Direktor der SD-WAN-Lösung von Huawei: "Es ist eine große Ehre, auch im Jahr 2023 als Gartner Peer Insights Customers' Choice für SD-WAN ausgezeichnet zu werden. Ich möchte mich bei den Kunden für ihre Anerkennung für unsere Lösung bedanken. Die Auszeichnung ist auch der Lohn dafür, dass wir in den letzten Jahren die Probleme und Anforderungen unserer Kunden eingehend untersucht und entsprechende Innovationen entwickelt haben. So konnten wir etwa die User Experience bei Multi-Cloud-Verbindungen und Standortvernetzungen verbessern. Für die Zukunft planen wir, unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter zu erhöhen, um den Nutzern noch sicherere und intelligentere SD-WAN-Lösungen zu bieten."Gartner Peer Insights ist eine unabhängige Online-Plattform, auf der IT-Experten und Entscheider die Produkte und Dienstleistungen von Software- und Technologie-Herstellern bewerten. Die Gartner Peer Insights Customers' Choice stehen für subjektive Meinungen und basieren auf einzelnen Endbenutzerbewertungen, Ratings und Daten, die anhand einer dokumentierten Methodik erhoben werden. Sie repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften, noch stellen sie eine Empfehlung dar.Mehr Informationen zu Huaweis NetEngine AR Routern und SD-WAN erhalten Sie hier (https://e.huawei.com/de/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan).Weitere Informationen zur Bewertung von Huawei im Rahmen der Gartner Peer Insights finden Sie hier (https://www.gartner.com/reviews/market/sd-wan/vendor/huawei/product/huawei-sd-wan/review/view/3906416).Informationen zu HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Pressekontakt (Enterprise) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Bing HaoE-Mail: Bing.Hao@huawei.comPressekontakt (Corporate) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Patrick BergerTel.: +49 (0) 30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Deutschland Enterprise, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162816/5498724