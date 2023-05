Frankfurt (ots) -- Daniel Sauerzapf startet mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 als neuer Co-Head Wealth ManagementHauck Aufhäuser Lampe verstärkt den Geschäftsbereich Private & Corporate Banking: Daniel Sauerzapf (43) startet bei dem Bankhaus mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 als Co-Head Wealth Management. Er wird Mitglied des Executive Committee des Geschäftsbereichs Private & Corporate Banking und berichtet direkt an Oliver Plaack, Vorstand Private & Corporate Banking. Hauck Aufhäuser Lampe verfolgt damit das Ziel, die sehr erfolgreiche und profitable Entwicklung des Geschäftsbereichs aus den vergangenen Jahren fortzusetzen und zu forcieren.Daniel Sauerzapf verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung im gehobenen Privatkundengeschäft und über ein exzellentes bundesweites Netzwerk. Zuletzt war er als Mitglied der Geschäftsführung von Merck Finck A Quintet Private Bank tätig und verantwortete dort das Wealth Management in Deutschland. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen im Wealth Management von UBS und Credit Suisse inne und war als Geschäftsführer eines Multi-Family-Offices tätig.Der Geschäftsbereich Private & Corporate Banking hat sich nach der erfolgreichen Übernahme und Integration des Bankhauses Lampe sehr erfreulich entwickelt. Die Kundinnen und Kunden profitieren dabei von einer größeren regionalen Abdeckung, einer Ausweitung des Produkt- und Serviceangebots und einer noch tiefgreifenderen Expertise. Mit Daniel Sauerzapf intensiviert Hauck Aufhäuser Lampe seine Positionierung und verbreitert seinen Marktzugang. Die Privatbank möchte weitere Marktanteile hinzugewinnen und wird dazu künftig neben Unternehmerkunden und Unternehmen sowie Familien und vermögenden Privatkunden einen zusätzlichen Schwerpunkt auf die Ansprache von Wealth Management-Kunden der NextGen legen.Daniel Sauerzapf: "Hauck Aufhäuser Lampe verfügt über eine große Leistungsfähigkeit für Wealth Management-Kunden. Das Bankhaus hat eine klare Vision für die Zukunft und investiert stetig in Innovation und Digitalisierung. Ich freue mich darauf, in den nächsten Jahren die Erfolgsgeschichte von HAL mitzuschreiben."Oliver Plaack, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe: "Wir wollen den erfolgreichen Kurs konsequent fortsetzen und dazu organische wie auch anorganische Wachstumsmöglichkeiten nutzen. Unserem Geschäftsbereich Private & Corporate Banking kommt dabei besondere Bedeutung zu: So bauen wir unsere Expertise für die individuellen Anforderungen hochvermögender Kunden - gerade in einem anspruchsvollen Umfeld - weiter aus. Daniel Sauerzapf ist eine Bereicherung für die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. Mit seiner Expertise und umfangreichen Erfahrung im Wealth Mangement wird er die Entwicklung unseres Bankhauses weiter vorantreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen ihm bei der Aufgabe viel Erfolg."Pressekontakt:Sandra FreimuthHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon: +49 69 21612111sandra.freimuth@hal-privatbank.comwww.hal-privatbank.comOriginal-Content von: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115618/5498748