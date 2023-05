Die MS Industrie AG (DE000 585518 3) konnte im Geschäftsjahr 2022 trotz eines herausfordernden Umfelds ihren Umsatz um 25% auf rund 206,2 Mio. EUR steigern. Besonders in der zweiten Hälfte des Jahres hat das Geschäft durch das Abschwellen der Pandemiewelle in den beiden Kernsegmenten Antriebs- und Ultraschalltechnik deutlich an Fahrt aufgenommen. Das EBIT lag im Berichtszeitraum bei 2,7 Mio. EUR (Vj. ...

