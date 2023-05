FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 380 (400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 950 (915) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4000 (3750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 400 (430) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 360 (370) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 370 (300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 125 (150) P - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 425 (437) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - HSBC RAISES RIGHTMOVE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 645 (530) PENCE - JEFFERIES CUTS PURETECH TARGET TO 420 (500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PENSIONBEE PRICE TARGET TO 120 (75) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 310 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 103 (200) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4075 (3750) PENCE - 'BUY'



