Mit dem niederländischen Supermodel Imaan Hammam präsentiert Estée Lauder einen der größten Stars der Modewelt als seine neueste globale Markenbotschafterin. Imaan reiht sich ein in das Aufgebot der globalen Estée Lauder-Talente, darunter Adut Akech, Ana de Armas, Amanda Gorman, Bianca Brandolini D'Adda, Carolyn Murphy, Grace Elizabeth, Karlie Kloss, Koki und Yang Mi. Die erste Kampagne von Imaan startet im Juli 2023.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230501005397/de/

Estée Lauder Signs Acclaimed Model Imaan Hammam as New Global Brand Ambassador (Photo: Business Wire)

"Imaan ist schnell zu einer Ikone der Modebranche aufgestiegen", so Justin Boxford, Global Brand President, Estée Lauder und AERIN Beauty. "Neben ihrer phänomenalen Energie, ihrem Charisma, ihrer Schönheit und ihrer Hingabe sind es ihre Leidenschaft und ihr Engagement für junge Frauen rund um den Globus, die eine tiefe Verbindung zu den Grundwerten unserer Marke herstellen und uns dabei helfen werden, unsere Konsumenten weltweit zu inspirieren."

"Ich fühle mich geehrt, Teil der Estée Lauder Familie zu sein", erklärt Imaan. "Estée Lauder hat ein so reiches Erbe und einige der begehrtesten Beauty-Produkte. Besonders stolz bin ich jedoch, Teil einer Marke zu sein, die sich für die Förderung von Frauen auf der ganzen Welt einsetzt."

Über Imaan Hammam:

Imaan Hammam, niederländisches Supermodel und Aktivistin, ist eine Ikone der Modebranche und zugleich ein strahlendes Vorbild für junge Frauen weltweit. Imaan ist marokkanischer und ägyptischer Abstammung und wuchs als eines von sechs Kindern zweier Einwanderer in Amsterdam auf. 2013 gab Imaan ihr Debüt auf dem Laufsteg für Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Hermes, Proenza Schouler, Chanel und Valentino.

Sie ist ein Lieblingsmotiv hochkarätiger Modefotografen wie Steven Meisel, Craig McDean, Annie Leibovitz, David Sims, Mert Marcus, Willy Vanderperre, Jamie Hawkesworth, Inez Vinoodh und Mario Sorrenti. Sie hat für die September-Ausgabe der US-amerikanischen Vogue, für die italienische, britische, französische, mexikanische, arabische, chinesische, spanische und japanische Ausgabe sowie für Harper's Bazaar, WSJ, i-D, Elle und Vanity Fair gearbeitet. Außerdem hat war sie Teil von Kampagnen für Marken wie Tiffany Co, Chanel, Versace, Fendi, Moschino oder Calvin Klein.

Als globale Botschafterin der gemeinnützigen Organisation She's the First, die 2021 zum "Powerhouse of the Year" ernannt wurde, setzt sich Imaan für junge Frauen mit vielfältigen Hintergründen ein. Für ihre Rolle als Aktivistin und ihren Beitrag zur Modeindustrie wurde Imaan 2020 mit einem der Woman of the Year Award von Bazaar ausgezeichnet.

Über Estée Lauder:

Estée Lauder ist die Hauptmarke von The Estée Lauder Companies Inc. Die Marke, die von Estée Lauder gegründet wurde einer der ersten Unternehmerinnen der Welt -, setzt heute ihre Tradition der innovativsten, anspruchsvollsten, leistungsstärksten Hautpflege- und Makeup-Produkte und legendären Parfüme fort, die von einem tiefen Verständnis der Anforderungen und Wünsche von Frauen zeugen. Heute ist Estée Lauder für Frauen in mehr als 150 Ländern und Märkten weltweit und an Dutzenden von Touchpoints da vom Ladengeschäft bis zum Internet. Und in all diesen Beziehungen spiegelt sich die dynamische und authentische Frau-zu-Frau-Perspektive wider.

Folge @esteelauder auf Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und TikTok.

Folge @imaanhammam auf Instagram und TikTok.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230501005397/de/

Contacts:

Tara Connaughton

tconnaugh@estee.com

Katie Gunn

kagunn@estee-lauder.co.uk