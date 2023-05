Der Photovoltaik-Wechselrichterhersteller will damit sein Portfolio bei stationärer Ladetechnik erweitern. Kostal sieht dabei komplementäres Know-how und Fertigungskompetenz als Vorteil.Die Kostal Gruppe erwirbt die Compleo Charging Solutions AG, die sich seit Dezember 2022 in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindet. Der Dortmunder Komplettanbieter für Ladetechnik hat mit dem Vertragsabschluss seine Investorensuche erfolgreich beendet, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Kostal werde als strategischer Investor das Portfolio und die Kundenbasis im Bereich stationärer Ladetechnik ...

