Kontinuierliche Innovation der Plattform verändert grundlegend die Art und Weise, wie Kunden die Datenkonsistenz und -sicherheit auf globale ESG-Reporting-Anforderungen abstimmen

Workiva Inc. (NYSE:WK), die weltweit führende Cloud-Plattform für zuverlässiges, integriertes Reporting, teilte heute mit, dass CDP in die Workiva-Plattform integriert wurde, um die ESG-Programme der Kunden zu unterstützen. CDP gilt weithin als marktführendes System zur Messung von Umweltauswirkungen. Diese jüngste Innovation nutzt ESG Program und ESG Explorer von Workiva, um das Ausfüllen der CDP-Fragebögen für Kunden zu vereinfachen. Auf diese Weise können Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsdaten effizienter und effektiver verwalten und positive Umweltauswirkungen und Geschäftsergebnisse fördern. Nach Angaben von CDP haben im Jahr 2022 mehr als 18.700 Unternehmen, die die Hälfte der weltweiten Marktkapitalisierung ausmachen, Umweltdaten über das Online-Response-System von CDP offengelegt ein Anstieg von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

"Ein Single Point of Truth schafft Konsistenz, Transparenz und Überprüfbarkeit und trägt so dazu bei, die Kosten zu senken und das Vertrauen der Stakeholder zu stärken. Als Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Finanzberichterstattung, ESG, Audits und Kontrollverfahren ist Workiva in einer einzigartigen Position, um den Offenlegungsprozess zu rationalisieren und gleichzeitig dieselben hohen Standards auf die Investment-Sicherheit von Klimadaten anzuwenden, die von Finanzdaten erwartet werden", so Paul Dickinson, Gründer und Chair von CDP sowie ESG-Berater von Workiva. "Diese Ergänzung zu Workivas ESG-Reporting-Lösung kommt zum richtigen Zeitpunkt, und ich bin davon überzeugt, dass dies ein wichtiger Schritt sein wird nicht nur für Nachhaltigkeitsexperten, sondern auch für die Finanz-, Audit- und Risikomanagement-Teams, die jetzt für das Klimaschutz-Reporting von Unternehmen verantwortlich sind."

Das Ausfüllen von CDP-Fragebögen und anderen ESG-bezogenen Frameworks ist oft zeitaufwändig und komplex, da Teams aus verschiedenen Abteilungen beteiligt sind. Workiva vereinfacht diesen Prozess durch seinen zentralen Hub für die Zusammenarbeit bei Reporting und automatisierter Datenerfassung, um Unternehmen zu helfen, Zeit und Ressourcen zu sparen und zugleich Genauigkeit, Konsistenz und Sicherheit zu gewährleisten.

"Wie unsere Kunden berichten, liegen einige ihrer größten Herausforderungen in der Datenerfassung und der Anpassung an globale ESG-Frameworks und -Standards, deren Anforderungen sich ständig ändern. Die neue CDP-Reporting-Funktion stellt eine Erweiterung unserer branchenführenden ESG-Reporting-Lösung dar und nutzt die einzigartige integrierte Reporting-Plattform von Workiva, die unterschiedliche Datenquellen miteinander verknüpft und die individuellen Reporting-Anforderungen unserer Kunden unterstützt", berichtet Paul Volpe, Senior Vice President of Growth und Head of ESG Solutions bei Workiva. "Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die ESG-Berichterstattung entwickelt sich schnell zu einer Aufgabe auf Vorstandsebene. Die Unternehmen müssen nicht nur ihre ESG-Verpflichtungen und wissenschaftsbasierten Ziele erfüllen, sondern auch wichtige Geschäftsentscheidungen treffen, indem sie Finanz- und ESG-Daten gemeinsam auswerten. Workiva hat sich dazu verpflichtet, in kontinuierliche Innovationen zu investieren und mit Partnern wie CDP zu kooperieren, um mehr Unternehmen rund um den Globus dabei zu helfen, ihre positiven Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu steuern und zu stärken."

Die neue Funktion von Workiva ergänzt ein separates, CDP-geführtes Pilotprojekt für eine Offenlegungs-API. Workiva, ein Gold Accredited Solution Provider, wurde ausgewählt, um die neue Offenlegungs-API zu testen, die es den Kunden ermöglicht, Daten von der Workiva-Plattform automatisch in das Online-Response-System von CDP zu übertragen. Für den Offenlegungszyklus 2023 ist das CDP-API-Pilotprojekt noch auf Klimadaten beschränkt, aber die CDP-Innovation von Workiva unterstützt auch die Beantwortung von Fragebögen der Organisation für Wälder und Wassersicherheit. Voraussichtlich wird das CDP die API ab 2024 in Kooperation mit den Anbietern teilnehmenden Städten, Staaten und Regionen bereitstellen können, und freut sich darauf, seine Reichweite und Wirkung zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie in "Hot Topics for Sustainability, Reporting and Disclosure in 2023", einer kostenlos abrufbaren Webinaraufzeichnung mit Einblicken von Führungskräften bei CDP und Workiva.

Über CDP

CDP ist eine weltweite gemeinnützige Organisation, die es Unternehmen ermöglicht, auf Anfrage von Investoren, Kunden und anderen Stakeholdern Umweltinformationen offen zu legen. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen, das mit mehr als 740 Finanzinstituten mit einem verwalteten Vermögen von über 130 Billionen US-Dollar kooperiert, hat Pionierarbeit durch die Nutzung von Kapitalmärkten und dem Beschaffungswesen von Unternehmen geleistet, um diese dazu zu bewegen, ihre Umweltauswirkungen offenzulegen und die Treibhausgasemissionen zu senken, Wasserressourcen zu schützen und Wälder zu erhalten. Das CDP ist die größte Umweltdatenbank der Welt, und die CDP-Scores werden in großem Umfang genutzt, um Investitions- und Beschaffungsentscheidungen zugunsten einer kohlenstofffreien, nachhaltigen und widerstandsfähigen Wirtschaft zu treffen.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE:WK) hat es sich zur Aufgabe gemacht, transparentes Reporting für eine bessere Welt zu ermöglichen. Wir entwickeln und liefern die weltweit führende Cloud-Plattform für zuverlässige, integrierte Berichterstattung, um den Anforderungen der Stakeholder hinsichtlich Maßnahmen, Transparenz und Offenlegung von finanziellen und nicht finanzbezogenen Daten gerecht zu werden. Workiva bietet die einzige vereinheitlichte SaaS-Plattform, die Finanzberichterstattung, ESG-Reporting und GRC-Reporting für die Kunden in einer kontrollierten, sicheren und prüfungsbereiten Plattform zusammenführt. Unsere Plattform vereinfacht die komplexesten Herausforderungen bei der Berichterstattung und Offenlegung, indem sie Prozesse rationalisiert, Daten und Teams miteinander verbindet und Konsistenz gewährleistet. Weitere Informationen auf workiva.com.

Folgen Sie Workiva auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/workiva

Liken Sie Workiva auf Facebook: www.facebook.com/workiva

Folgen Sie Workiva auf Twitter: www.twitter.com/workiva

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230501005377/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Rotha Brauntz

Lauren Covello

press@workiva.com