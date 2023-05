Die Ergebnisse von ProSiebenSat. 1 Media für das Gesamtjahr 2022 lagen im Rahmen der Prognosen. Die Zahlen für das vierte Quartal zeigen, dass die Abschwächung des Werbegeschäfts und die Inflation der Inputkosten weiterhin einen Überhang darstellen. Während die Prognose für 2023 dem Konsens entsprach, waren die beiden wichtigsten negativen Entwicklungen während des Quartals die starke Kürzung der Dividende für 2022 und die laufende Untersuchung zur Klärung von Fehlverhalten in Bezug auf die Verpflichtungen der betroffenen Unternehmen nach dem ZAG. Das Unternehmen passte seine Dividendenpolitik an und reduzierte die Ausschüttungsquote auf 25-50% des bereinigten Nettogewinns gegenüber ca. 50% zuvor. Diese Änderung ist hauptsächlich auf die erwartete Verschlechterung des Verschuldungsgrades im Jahr 2023 zurückzuführen. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen nach unten an, um den anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten Rechnung zu tragen. AlsterResearch bekräftigt das Rating HALTEN und senkt das Kursziel auf EUR 9,00 (alt: EUR 10,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/ProSiebenSat.1%20Media%20SE