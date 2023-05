Frankfurt am Main (ots) -Matthias Eckert, Leiter Medienforschung beim Hessischen Rundfunk, übernimmt als Gesellschaftervertreter für die ARD mit sofortiger Wirkung den Vorsitz der AGF-Gesellschafterversammlung. Der Diplom Soziologe gehört seit Jahren den operativen Gremien sowie dem Forschungsbeirat der AGF an, seit 2020 vertritt er die ARD sowohl im Aufsichtsrat als auch in der Gesellschafterversammlung. Guido Modenbach bleibt stellvertretender Vorsitzender.Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-Geschäftsführung: "Nachdem der Vorsitz im Aufsichtsrat mit Uwe Storch für die OWM und in der Stellvertretung Guido Modenbach für ProSiebenSat.1 besetzt wurde, freuen wir uns sehr, dass in der Gesellschafterversammlung Matthias Eckert als Vorsitzender gewonnen werden konnte. Er begleitet die AGF in unterschiedlichen Funktionen seit vielen Jahren und gibt wertvolle Impulse sowohl für die strategische wie auch inhaltliche und technologische Weiterentwicklung unseres Forschungssystems."Matthias Eckert, Leiter Medienforschung beim Hessischen Rundfunk: "Wir sprechen zwar noch vom Fernsehen, inzwischen ist es aber ein breites Bewegtbild- bzw. Digitalangebot, das über zahlreiche Distributionswege auf unterschiedlichen Endgeräten von den Menschen genutzt wird - die AGF ist diese Transformation mitgegangen, gestaltet bis heute maßgeblich die Messung und baut diese aus. Damit sorgt sie dafür, dass der Bewegtbildmarkt für alle Beteiligten transparent bleibt. Ich freue mich, in meiner neuen Funktion meinen Teil zur weiteren Entwicklung beizutragen."Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.Pressekontakt:Cordelia WagnerLeiterin Unternehmenskommunikation | AGF Videoforschung GmbHT +49 69 95 52 60 55 | cordelia.wagner@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105855/5498868