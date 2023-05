ABP Publishing, der internationale Hörbuchverlag, meldet für 2022 eine Umsatzsteigerung von 25 im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen erreichte dies durch seinen Doppelfokus auf Produktion und Werbung, bedeutende Investitionen in Marketing und die Steigerung des Veröffentlichungsvolumens durch Remote-Produktionsmethoden. Der Verlag erreichte 95 seiner Zielgruppe auf transnationalen Märkten, einschließlich begeisterter Hörbuch-Liebhaber.

ABP Publishing erweiterte sein Portfolio im Jahr 2022 auf über 460 Hörbücher, was einer Vergrößerung des Katalogs um 30 entspricht. Das Unternehmen entwickelte strategisch eine Remote-Produktion, die Übersetzung, Redaktion und Hörbuch-Aufnahme unabhängig vom geografischen Standort beinhaltete. Diese Strategie erforderte die Einstellung von mehr Redakteur*innen und Sprecher*innen. Darüber hinaus ermöglichte dieser Ansatz dem Unternehmen, seinen türkischsprachigen Katalog zu verdoppeln.

Außerdem führte ABP Publishing nicht nur Bestsellerautor*innen in neue Märkte ein, sondern fügte auch neue Autor*innen zu seiner Liste veröffentlichter Werke hinzu. Im ABP Publishing erschienen Titel von renommierten Autoren wie Robert Kiyosaki in Italien, Benjamin Graham in Italien und Frankreich, Jordan Peterson, Bessel Van der Kolk und Will Smith in Frankreich sowie Wim Hof in Deutschland.

Die Hörbuch-Promotion des Unternehmens erreichte 2 Millionen Hörer auf verschiedenen Plattformen, was zu Top-100-Chartplatzierungen bei Audible und Storytel führte. ABP Publishing hielt 15 der Top 100 bei Audible Books Originals, 5-7 bei Audible in Italien und 10 bei Storytel in der Türkei. Die Hörbücher von ABP Publishing rangierten regelmäßig unter den Top 10 in Kategorien wie "Psychologie", "Karriere", "Persönliche Entwicklung", "Gesundheit" und "Finanzmanagement".

"ABP Publishing ist es gelungen, einen neuen Ansatz zur Fernproduktion von Hörbüchern erfolgreich umzusetzen", erläutert Viktoria Salnikova, Chefredakteurin von ABP Publishing. "Wir konnten die Produktionsmengen steigern, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, die eine unserer höchsten Prioritäten ist."

"Auf sich entwickelnden Märkten fördern wir unsere Hörbücher im Rahmen unserer einheitlichen Strategie zur Marktdurchdringung", sagt Andrey Mishenev, CEO von ABP Publishing. "Wir freuen uns über den Erfolg, den wir erzielt haben und der zu einem erhöhten Produktionsvolumen geführt hat. Für 2023 haben wir uns zum Ziel gesetzt, unseren Hörer*innen die Weisheit von Hunderten der angesehensten Autor*innen zur Verfügung zu stellen und klassische Sachbuchtitel sowie die besten Neuerscheinungen zu veröffentlichen, um eine aufgeklärtere Kultur unter den Hörer*innen zu inspirieren und zu pflegen."

