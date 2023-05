DJ PTA-News: Frequentis AG: Auftrag zur Modernisierung der Sprachkommunikation des britischen Flughafens Liverpool John Lennon

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien / Österreich (pta/02.05.2023/11:40) - * Frequentis wird Air Traffic Control Services Ltd. (ATCSL), die hauseigene Flugsicherung des nordenglischen Flughafens Liverpool, mit zwei Sprachkommunikationssystemen (VCS) beliefern * Das Cloud-fähige Sprachkommunikationssystem der nächsten Generation von Frequentis, X10, soll als Notfallsystem installiert werden * Systems Interface Limited mit Entwicklung, Installation und Integration beauftragt

"Wir freuen uns, den Flughafen Liverpool John Lennon mit unseren Systemen und unserer Expertise bei der Modernisierung seiner Sprachkommunikationssysteme zu unterstützen. Das X10 ist unser neuestes VCS-System, das betriebliche Agilität und eine zukunftssichere Update-Strategie bietet, mit dem Ziel, die Betriebskontinuität in der gesamten Flugsicherung sicherzustellen", sagt Hannu Juurakko, Frequentis Executive Vice President ATM Civil und Vorsitzender des Frequentis ATM Executive Board.

Frequentis wird sein Flaggschiff VCS 3020X für das Hauptsystem und sein VCS der nächsten Generation, das X10, installieren. Basierend auf einer agilen, serviceorientierten Architektur öffnet das X10 die Tür zur Zukunft der Sprachkommunikation. Es wurde von Beginn an so entwickelt, dass es offen für die Integration mit anderen Systemen ist, um neue Konzepte, wie die vereinheitlichte Luftfahrtkommunikation, zu ermöglichen.

"Wir haben uns für das Frequentis VCS 3020X und das X10 VCS entschieden, da wir die Systeme von Frequentis bereits in der Vergangenheit kennengelernt haben und das Unternehmen zahlreiche andere Flughäfen im Vereinigten Königreich ausgestattet hat. Da das System vollständig ED-137-konform ist, unterstützt es die Digitalisierung der Flugsicherungskommunikation sowie die standardisierte Implementierung und Interoperabilität von Voice over IP (VoIP), wodurch wir den Flughafenbetrieb verbessern und die Sicherheit aufrechterhalten können, wenn sich die Anforderungen an den Luftraum ändern", sagt Paul Staples, Director of Airport Operations am John Lennon Flughafen.

Das Frequentis X10 VCS setzt das Konzept der Multiredundanz um. Das beinhaltet auch das auf dem Markt einzigartige Feature der parallelen Audiowiedergabe von zwei Tonspuren für jede Luft-Boden-Verbindung, um ununterbrochene Tonübertragung zu garantieren, selbst im Fall eines einzelnen Netzwerkausfalls. Somit gibt es keine Umschaltzeit mehr. X10 ist wegweisend und bietet einen Mehrwert für jeden Flugsicherungsbetrieb.

ATCSL ist ein hundertprozentiges Unternehmen der Peel Airports Group, der auch der Flughafen Liverpool gehört. Die Systeme werden aktuell installiert und konfiguriert, Standort- und Werksabnahmeprüfungen werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 stattfinden.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.100 MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und RepräsentantInnen über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

