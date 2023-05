Hamburg (ots) -- BAT hat einen klaren Unternehmenszweck definiert: A Better TomorrowTM aufzubauen, indem die gesundheitlichen Folgen des Geschäfts minimiert werden- Das Unternehmen investiert massiv in neue Kategorien und Markenbildung- Neben der notwendigen Aufklärung ist die Bekanntheit der Marken von immenser BedeutungBAT Germany ist in diesem Jahr Family-Partner von OMR, der größten Wissens- und Inspirationsplattform für die Digital- und Marketingszene in Europa.2020 hat BAT seinen globalen Unternehmenszweck A Better Tomorrow und die dazugehörige Strategie verkündet. Die Strategie fußt auf dem Prinzip der Risikoreduzierung für Raucher (englisch: Tobacco Harm Reduction) - ein Ansatz, der darauf abzielt, die negativen gesundheitlichen Folgen des Rauchens zu minimieren. Dabei werden Raucher, die sonst einfach weiterrauchen würden, zum vollständigen Umstieg auf alternative Produkte mit geringerem Risiko* ermutigt. Diese Produkte enthalten weiterhin Nikotin, basieren aber nicht auf dem Verbrennen von Tabak, das die meisten der mit herkömmlichen Zigaretten verbundenen Schäden verursacht.BAT hat bedeutende Fortschritte beim Aufbau einer Verbraucherbasis für Produkte der neuen Kategorien gemacht. Aber die Transformation von einem Tabakkonzern zu einem Multi-Category-Konsumgüterunternehmen könnte aus Sicht von Steven Donaldson, Area Head of Marketing BAT Central Europe, schneller voranschreiten: "Verbraucher entscheiden sich aus einer Vielzahl von Gründen immer noch für das Rauchen. Deshalb müssen wir diesen Verbrauchern Produkte anbieten, die gegenüber klassischen Zigaretten Vorteile haben. Produkte und Marken, denen Verbraucher vertrauen können. Aus diesem Grund investieren wir neben der notwendigen Aufklärung immens in die Bekanntheit unserer Marken wie unseres Tabakerhitzers gloTM. OMR bietet eine perfekte Plattform, um die Transformation weiter zu beschleunigen."Philipp Westermeyer, Gründer von OMR, über die Kooperation: "OMR und BAT verbindet der Anspruch, Zukunft verantwortungsvoll zu gestalten, und zwar durch Kreativität, Dynamik und Innovation. Wir sind stolz, zur Transformation dieses Unternehmens beitragen zu dürfen."glo ist ein Tabakerhitzer, der Tabak erhitzt, anstatt ihn zu verbrennen, und erwachsenen Rauchern somit eine risikoreduzierte* Alternative bietet. Da der Tabak erhitzt und nicht verbrannt wird, enthält das Aerosol 90-95 % weniger Schadstoffe als Zigarettenrauch.* glo wurde in Deutschland 2020 als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu A Better TomorrowTM eingeführt.Eine einjährige Studie, die von BAT durchgeführt wurde, um die Auswirkungen des Umstiegs von Zigaretten auf glo zu bewerten, zeigt, dass Raucher, die ausschließlich auf glo umgestiegen sind, im Vergleich zu denen, die weiterhin rauchen, signifikante Verbesserungen bei mehreren Indikatoren für potenzielle Schäden erzielten. Diese Ergebnisse unterstützen glo als ein Produkt mit reduziertem Risiko.* Lesen Sie hier (https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-022-03062-1) mehr über diese Studie.Über BATBAT ist ein führendes "Multi-Category"-Konsumgüterunternehmen mit dem Unternehmenszweck, eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow, aufzubauen, indem es die gesundheitlichen Folgen seines Geschäfts minimiert, und zwar dadurch, dass es seinen Verbrauchern eine größere Auswahl an genussvollen und risikoreduzierten Produkten anbietet.Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen bzw. es aufzugeben. BAT bestärkt diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, darin, vollständig auf wissenschaftlich fundierte, risikoreduzierte Alternativen* umzusteigen. Um dies zu erreichen, befindet sich BAT auf einem Weg der Transformation hin zu einem wahrhaft verbraucherorientierten "Multi-Category"-Konsumgüterunternehmen.Das ehrgeizige Ziel von BAT ist, dass bis 2030 weltweit 50 Millionen Verbraucher seine nicht brennbaren Produkte konsumieren und das Unternehmen weltweit bis 2025 einen Umsatz in Höhe von 5 Milliarden GBP in den neuen Kategorien erzielt. BAT hat sich anspruchsvolle ESG-Ziele (Environment, Social, Governance/Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) gesetzt, zum Beispiel bis 2030 Klimaneutralität für Scope 1 und 2 zu erreichen, bis 2025 unnötigen Einwegkunststoff abzuschaffen sowie sämtliche Plastikverpackungen wiederverwertbar, recyclingfähig oder kompostierbar zu machen.BAT beschäftigt mehr als 50.000 Menschen. Die BAT Gruppe erzielte 2022 einen Umsatz von 27,65 Milliarden GBP und einen operativen Gewinn von 10,5 Milliarden GBP.Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einer wachsenden Auswahl risikoreduzierter* Tabak- und Nikotinprodukte der neuen Kategorien sowie herkömmlichen nicht brennbaren Tabakprodukten. Dazu zählen Dampfprodukte, Tabakerhitzer und moderne Produkte zum oralen Gebrauch, darunter tabaklose Nikotin-Pouches, sowie traditionelle Produkte zum oralen Gebrauch wie etwa Snus und Kautabak. Im Jahr 2022 nutzten 22,5 Millionen Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte, das waren 4,2 Millionen mehr als im Vorjahr.*Auf Basis belastbarer Erkenntnisse und der Annahme, dass das Zigarettenrauchen vollständig aufgegeben wurde. 