NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 790 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Großbank auf vergleichbarer Basis habe um 26 Prozent über dem Marktkonsens gelegen, schrieb Analyst Martin Leitgeb am Dienstag in einer ersten Reaktion. Verantwortlich dafür seien in erster Linie Sondereffekte, aber auch niedrigere Kosten und höhere Zinseinkünfte./ag/edh



