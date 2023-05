Graz (ots) -Der Reisespezialist Weltweitwandern kennt einige der besten Geheimtipps für coole Bergerlebnisse rund um den Globus.Die Vorfreude auf die Sommersaison steigt, gerade nach den Jahren mancher Entbehrungen durch die Pandemie. Doch während viele einen heißen Sommer kaum erwarten können, mehren sich auch einige Sorgen und Bedenken: Kann man den Urlaub in Zeiten des Klimawandels und steigenden Temperaturen überhaupt noch genießen? Sind beliebte Trend-Destinationen nicht längst zu überlaufen und auf Massenabfertigung ausgelegt?Als Spezialist für nachhaltige, persönliche Reiseangebote abseits des Massentourismus hat sich Weltweitwandern intensiv mit solchen Fragen auseinandergesetzt: "Seit Bestehen unseres Unternehmens engagieren wir uns für nachhaltigen Tourismus weltweit. Daher ist es unsere besondere Verantwortung, bewusst mit den Ressourcen jener Länder umzugehen, die wir bereisen. Wenn man mit uns verreist, entdeckt man ein Land daher im Gehen - in einem Tempo, das einen das Land erfahren lässt, auf Augenhöhe und wertschätzend gegenüber Einheimischen", erklärt Weltweitwandern-Gründer Christian Hlade die Philosophie des Unternehmens.Das Entdecken wenig begangener Bergwelten abseits des Massentourismus bringt auch weitere Vorteile mit sich: Bei gemäßigtem Tempo entschleunigt man in der Höhe automatisch und behält dadurch auch im heißesten Sommer kühlen Kopf. Den Rest besorgen die kühleren Temperaturen, die oben am Berg auch in den südlichen Ländern deutlich angenehmer sind als beispielswiese an überfüllten Stränden. "Es ist mir schon häufig passiert, dass ich beispielsweise in den Balkan-Ländern zunächst auf Meeresniveau schwitzend angekommen bin, während ich nach kurzer Fahrt oben am Berg schon wieder eine Fleecejacke brauchte", schildert Christian Hlade seine Erfahrungen. Seine Top-5-Empfehlungen für abkühlende Bergerlebnisse in einem heißen Sommer hat der Experte für nachhaltige Wandererlebnisse hier zusammengetragen.Montenegro - Wandern im Land des schwarzen BergesNah an der Grenze zu Albanien und am Meer überrascht das Land durch idyllische Almen, wilde Schluchten und spektakuläre Nationalparks mit seltenen Arten. Die lokalen Guides kennen abgelegene Gebirgslandschaften mit Flüssen, Bergen, Wäldern und viel Grün, wo die Hitze der Küste schnell vergessen ist: "Das würde man so weit im Süden Europas gar nicht erwarten - auch beim Wandern mit unserer Partnerin Angelika und ihrem Team sind die Temperaturen schnell wieder im 'grünen Bereich'", berichtet Christian Hlade. Mehr zu dieser Reise hier (https://www.ots.at/redirect/montenegro1).Albanien - Höhepunkte der albanischen Alpen (https://www.ots.at/redirect/albanien)Die albanischen Berge sind eine Klasse für sich und zu Recht berühmt. Wanderfreundinnen und -freunde erwartet eine zauberhafte Hochgebirgslandschaft wie aus dem Bilderbuch: "An manchen Orten wirken die Felstürme mindestens ebenso dramatisch wie zum Beispiel die Dolomiten. Darüber hinaus gibt es weite Hochplateaus und grüne Almen voller Schafe, Ziegen und Kühe", beschreibt Christian Hlade diese Tour, die er gemeinsam mit seinen albanischen Freunden entwickelt hat. Mehr zu dieser Reise hier (https://www.ots.at/redirect/albanien1).Kroatien - Velebit-Trekking mit MeerblickNur wenige Kilometer Luftlinie und zirka 1.500 Höhenmeter entfernt von der heißen Adriaküste findet man im Velebitgebirge Ruhe, wunderbare Wälder und herrliche Kühle - selbst im Hochsommer: "Von zahlreichen Urlaubsreisen an die Adria kenne ich die hohen Berge des Velebitgebirges entlang der kroatischen Küste, etwa die wunderschöne Paklenica-Schlucht, die Filmkulisse für viele Winnetou-Filme. Dort habe ich nun mit meinem kroatischen Freund Edo eine traumhafte Trekkingtour konzipiert", schwärmt WWW-Gründer Christian Hlade. Mehr zu dieser Reise hier (https://www.ots.at/redirect/kroatien1).Marokko - Bergsommer auf dem Jbel Toubkal (https://bit.ly/3oUIPVL)Wandern im Norden Afrikas mag als Reiseziel im Sommer überraschend sein. Doch der Jbel Toubkal ist mit 4.167 Metern der höchste Gipfel Nordafrikas und bietet neben eindrucksvollen Hochgebirgserlebnissen viel Kontakt zur Berberkultur. Bei einem mehrtägigen Maultiertrekking mit herzlichen, lokalen Begleitern entdeckt man die Vielfalt der Landschaften im Atlas: "Der Kontrast zwischen Hochplateaus, kargen Berglandschaften und der kulturellen Schönheit Afrikas ist unvergleichlich", schildert Christian Hlade, den mit Marokko und den Partnern Lahoucine und Brigitte eine 25-jährige Freundschaft verbindet. Mehr zu dieser Reise hier (https://bit.ly/3oUIPVL).Ladakh - Kultur und Wandern in Klein-Tibet (https://www.ots.at/redirect/ladakh)Wer wirklich hoch hinaus will, wird von dieser Rundreise durch Ladakh begeistert sein. "Die Schönheit der entlegenen Berge und die reiche tibetisch-buddhistische Kultur zeichnen Ladakh aus, das nicht umsonst den Beinamen Klein-Tibet trägt", so Christian Hlade. Auf die Reisenden warten beeindruckende Klosteranlagen, Mönche in roten Roben, das multikulturelle Leh, die Mondlandschaft von Lamayuru und das Nubratal samt baktrischen Kamelen. Bei Wanderungen auf bis zu 4.600 Höhenmetern ist man den Alltagssorgen und der Hitze des Sommers buchstäblich entrückt - und entdeckt nebenbei die "Wiege" von Weltweitwandern, wo die Firmenidee 1999 geboren wurde. Mehr zu dieser Reise hier (https://www.ots.at/redirect/ladakh1).Pressekontakt:Mag. Wolfgang Liu KuhnLeitung MarketingWELTWEITWANDERN GmbHA-8020 Graz, Gaswerkstrasse 99+43 (0) 316 583504-13+49 (0) 89 30704268wolfgang.kuhn@weltweitwandern.comwww.weltweitwandern.comfacebook.com/weltweitwanderninstagram.com/weltweitwandernOriginal-Content von: WELTWEITWANDERN GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162920/5498912