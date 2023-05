Güstrow (ots) -In Zeiten des Fachkräftemangels sowie des Wunsches nach einer personalisierten Gästeerfahrung sind Hotels auf der Suche nach innovativen Lösungen. ChatGPT kann in beiden Fällen Abhilfe schaffen: Die KI kann etwa das Verhalten und die Vorlieben der Gäste überwachen und analysieren, um personalisierte Marketingkampagnen zu erstellen."Auch in der Mitarbeitergewinnung kann die KI eine große Hilfe sein. So können Bewerber mit der KI interagieren, Fragen stellen und sich über offene Stellen und Arbeitsbedingungen informieren - ChatGPT kann als eine Art virtueller Personalvermittler fungieren", erklärt Steve Heinecke. Gemeinsam mit Alexander Laubner berät er Hotels rund um die Gäste- und Personalgewinnung. Gerne verrät er in diesem Artikel, wie Hotels ChatGPT effizient im Marketing einsetzen können.Diskussionen über den Nutzen von Chatbots in der HotellerieDer KI-basierte Chatbot ChatGPT von OpenAI sorgt derzeit für Diskussionen. Insbesondere in der Hotellerie wird debattiert, wie das Hotelmarketing vom Einsatz des Chatbots profitieren könnte. ChatGPT basiert auf einem Maschinenlernmodell, das menschliche Eingaben in natürlicher Sprache beantworten kann. Mit der neuesten Version GPT-4 wird das Potenzial des textbasierten Dialogsystems noch weiter ausgebaut.Potenzial und Risiken des ChatbotsZum einen ist der Gästeservice ein Bereich, in dem ChatGPT großes Potenzial bietet, da das Tool durch Konversationen mit Nutzern kontinuierlich dazulernt und rund um die Uhr einsetzbar ist. Zum anderen bietet das KI-Tool auch in verschiedenen Bereichen des Hotelmarketings zahlreiche Vorteile, die weiter unten näher ausgeführt werden. Damit könnten Hotels durch den Einsatz des mehrsprachigen Chatbots zukünftig erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen erzielen.Es gibt jedoch auch Nachteile, da der Chatbot beispielsweise Emotionen und Humor nicht verstehen kann, wodurch Schwierigkeiten in der Kommunikation mit Gästen und Bewerbern entstehen könnten. Das Dialogsystem könnte auch unlogische Antworten geben, wenn es wenig Erfahrungen in bestimmten Bereichen hat. Hotels sollten daher vor einer Implementierung sorgfältig die Vor- und Nachteile von ChatGPT prüfen.ChatGPT in der SuchmaschinenoptimierungBesonders im Hotelmarketing könnte ChatGPT eine wichtige Rolle spielen, da das Tool hier zahlreiche analytische Vorteile bietet. So besteht beispielsweise eine Möglichkeit darin, das Tool zur Analyse von Gästefeedback einzusetzen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Hotels ihr Image verbessern können. Auch im Bereich der Suchmaschinenoptimierung (SEO) gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, um das Hotelpersonal zu entlasten.ChatGPT als Hilfsmittel bei der ContenterstellungChatGPT ist ebenso ein effektives Hilfsmittel für die Contenterstellung. Der Chatbot kann wiederkehrende Aufgaben, die viel Zeit erfordern, effizient gestalten. So kann das Tool beispielsweise häufige Fragen beantworten oder Inhalte erstellen, die für die Webseite, Social Media oder die Gästekommunikation verwendet werden können. ChatGPT kann sogar Social-Media-Kalender und -Pläne auf Anfrage erstellen. Auch bei der Themenrecherche kann der Chatbot eine hilfreiche Unterstützung sein. Hotels können sich somit viel Arbeit ersparen und dennoch hochwertigen Input liefern.Steigerung der Gästezufriedenheit durch automatische GästekommunikationChatGPT kann auch die Gästezufriedenheit steigern, indem es automatisch auf Gästeanfragen reagiert oder Fragen beantwortet und dadurch die Reaktionszeiten verkürzt. Eine Möglichkeit wäre dabei die Integration des Chatbots auf der Webseite, um Gästeanfragen in Echtzeit zu beantworten. Hotelbetreiber könnten so ihr Image verbessern und die Gästebindung erhöhen. Zudem könnten vorhandene Ressourcen effizienter genutzt werden.ChatGPT: Ein Tool mit Potenzial für die HotellerieChatGPT ist ein vielversprechendes Tool für die Hotellerie. Das Tool eignet sich als Hilfsmittel bei der Automatisierung von Routineaufgaben, der Analyse von Gästefeedback und der Optimierung von Marketingkampagnen. Auch die Kommunikation mit Gästen und potenziellen Bewerbern kann durch den Chatbot unterstützt werden. Hotels sollten jedoch die Risiken und Nachteile abwägen, bevor sie den Chatbot flächendeckend einsetzen. Es bleibt spannend, wie sich ChatGPT in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird.Über Steve Heinecke und Alexander Laubner:Steve Heinecke und Alexander Laubner sind die Gründer von Performance Hotel. Mit ihrer Agentur unterstützen sie Hotels, Apartmentanlagen und Urlaubsresorts bei der Gewinnung von Gästen und Mitarbeitern. Ihre Strategie beruht auf einem direkten Marketing, das ohne externe Anbieter auskommt. Wie auf die eigenen Gäste müssen Hotels ihrer Meinung nach auch auf potenzielle Bewerber gezielt zugehen, um sie als Arbeitgeber zu überzeugen. Hierfür positionieren sie ihre Gäste als authentischen und attraktiven Arbeitgeber in ihrer Region.