DJ MARKT USA/Zurückhaltung wohl weiter Trumpf vor Fed-Entscheid

Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung am Mittwochabend deutet der Aktienterminmarkt auf einen knapp behaupteten Börsenstart am Dienstag an der Wall Street hin. Damit würde sich der von Zurückhaltung geprägte Handel des Vortages fortsetzen. Mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird von der US-Notenbank eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,00 bis 5,25 Prozent erwartet. Die entscheidendere Frage ist aber, wie es mit dem Zinspfad anschließend weitergeht. Viele Marktteilnehmer setzen auf eine Zinserhöhungspause oder spekulieren sogar bereits auf Zinssenkungen für den späteren Jahresverlauf.

Gute Nachrichten seien bei Aktien bereits eingepreist, sagt Chefanalyst Tom Lee von Fundstrat. Die Zinsentscheidung und der Fortgang der Berichtssaison müssten dies aber diese Woche erst noch untermauern.

May 02, 2023 06:00 ET (10:00 GMT)

