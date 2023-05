EQS-Ad-hoc: Solutiance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Solutiance AG schließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums erfolgreich ab



02.05.2023 / 12:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien hat die am 19. April beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts aus genehmigtem Kapital zur Wachstumsfinanzierung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 372.048 Stückaktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,70 platziert. Durch die Kapitalerhöhung fließt der Solutiance AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund TEUR 632 Mio. zu.



Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft, erhöht sich das Grundkapital der Solutiance AG von EUR 5.473.043,00 um EUR 372.048,00 auf EUR 5.845.091,00.





Ende der Insiderinformation



02.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com