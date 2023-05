Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4251/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/52 geht es um den 2. Sieg beim 15. Aktienturnier für die VIG, dazu den 18er für IR-Chefin Nina Higatzberger. Main Event heute ist die komplexe Verbund-Dividende, die Aktie wird darüber hinaus abgekauft. News gibt es von Frequentis, CA Immo und ams Osram, Aktienkäufe bei Erste, Research zu FACC, Verbund, Knaus Tabbert. Historisches gibt es zu Andritz und Amag. ATX aktuell: ...

