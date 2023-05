Die Depot-2030-Aktie kennt kein Halten. Der KI-Marktführer schaltet nun mit dem DHC H100 einen Gang hoch, das Lob ist groß.News von Nvdia: "Now Shipping", kündigen die US-Amerikaner die Auslieferung des KI-Systems DGX H100 an. Kunden von Tokio bis Stockholm würden den neuen Supercomputer einsetzen, um Fortschritte in der Fertigung, der Medizin oder Robotern zu erzielen.Die Erwartung ist groß: Jeder GPU in dem Supercomputer sei rund 6-mal so leistungsfähig wie sein Vorgänger.In Deutschland werde ...

