Die neue Technologie bietet kommerziellen Support für die breiteste Palette von Sprachen, die jemals unterstützt wurden, und kann bis zu 6,5 Milliarden Muttersprachler erreichen.

Translated, ein weltweit führender Anbieter von Sprachübersetzungen, hat eine deutliche Erweiterung seiner maschinellen Übersetzungsdienste angekündigt. Die bisher 56 Sprachen unterstützende adaptive maschinelle Übersetzungstechnologie ModernMT unterstützt jetzt 200 Sprachen und setzt damit einen neuen Maßstab in der Branche. Kein anderer kommerzieller Dienst unterstützt derzeit ein so umfangreiches Sprachenspektrum.

ModernMT von Translated wurde kürzlich sowohl von IDC als auch von CSA Research als führend im Bereich der maschinellen Übersetzung anerkannt, was die hohe Qualität und Zuverlässigkeit unter Beweis stellt. Durch die Ausweitung der abgedeckten Sprachen auf potenziell 6,5 Milliarden Muttersprachler ermöglicht Translated es Unternehmen, stärkere Verbindungen zu globalen Benutzern und Kunden zu knüpfen und so eine nahtlose Kommunikation und ein nahtloses Verständnis zu ermöglichen.

Ab sofort können Unternehmen über eine API auf das neue Angebot zugreifen, und professionelle Übersetzer können von der erweiterten Sprachunterstützung profitieren, indem sie ein Plugin für ihre Computer-Assisted Translation (CAT)-Tools wie Matecat verwenden. Die adaptiven Modelle wurden entwickelt, um die Übersetzungsqualität kontinuierlich zu verbessern, indem Korrekturen von professionellen Übersetzern in Echtzeit integriert werden.

Zum ersten Mal werden 30 neue Sprachen auf dem Markt unterstützt, die nun direkt mit der leistungsfähigsten adaptiven Technologie übersetzt werden. Zu den neuen Sprachen, die jetzt von ModernMT unterstützt werden, gehören Bengalisch, Punjabi und Javanisch, was uns hilft, mehr als 2 Milliarden weitere Muttersprachler weltweit zu erreichen. Diese signifikante Expansion wurde durch das exponentielle Wachstum der KI-Forschung möglich, ebenso wie durch die Bemühungen von gemeinnützigen Organisationen wie Common Crawl&& und Opus sowie die Transparenz der Sprachforschung von Meta.

Marco Trombetti, CEO von Translated, kommentiert den Meilenstein des Unternehmens: "Heute stellen wir nicht nur ein Tool zur Verfügung, das die Übersetzung in weitere Sprachen unterstützt. Unsere adaptiven Modelle ermöglichen es professionellen Übersetzern, mehr Inhalte zu verarbeiten, während ihre Korrekturen zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der maschinellen Übersetzung in diesen Sprachen beitragen. Wir glauben, dass dieser kooperative Ansatz dazu beitragen wird, die Übersetzungsqualität zu verbessern und viele gefährdete Sprachen zu erhalten, was eine starke und nachhaltige Synergie zwischen Mensch und Maschine hervorhebt.

Weitere Informationen zum bahnbrechenden adaptiven maschinellen Übersetzungsdienst von Translated finden Sie unter www.modernmt.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005518/de/

Contacts:

Pressekontakt

Silvio Gulizia

Head of Content

E-Mail: silvio@translated.com

Mobil: +39 393 1044785