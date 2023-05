Apple hat mit iOS 16.4.1 und macOS 13.3.1 eine neue Form der Software-Updates erstmals für alle Nutzer:innen eines iPhones und Macs veröffentlicht. Mit den sogenannten Rapid-Security-Response-Updates (RSR-Updates) muss Apple bei Sicherheitslücken nicht jedes Mal ein großes OS-Update verteilen. Mit den Rapid-Security-Response-Updates, in Deutschland "schnelle Sicherheitsmaßnahmen" genannt, hatte Apple schon im Sommer 2022 zur WWDC eine neue Art der Software-Updates angekündigt. Bislang hatte der Hersteller diese nur in Beta-Versionen von macOS und iOS getestet - nun sind sie ein erstes Mal in Form der Updates auf iOS 16.4.1 und macOS 13.3.1 regulär ausgespielt ...

