FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG und MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Tag der Arbeit geschlossen.

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags der Verfassung geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.54 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.180,00 -0,1% +7,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.310,00 +0,0% +19,5% Euro-Stoxx-50 4.348,10 -0,3% +14,6% Stoxx-50 4.039,21 -0,3% +10,6% DAX 15.891,64 -0,2% +14,1% FTSE 7.872,38 +0,0% +5,6% CAC 7.464,25 -0,4% +15,3% Nikkei-225 29.157,95 +0,1% +11,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,92 -0,68 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,37 +0,06 -0,20 US-Rendite 10 J. 3,53 -0,04 -0,35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,28 75,66 -0,5% -0,38 -6,1% Brent/ICE 78,86 79,31 -0,6% -0,45 -6,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,35 38,83 -1,2% -0,48 -49,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.988,10 1.982,54 +0,3% +5,57 +9,0% Silber (Spot) 24,78 25,03 -1,0% -0,25 +3,4% Platin (Spot) 1.053,65 1.054,50 -0,1% -0,85 -1,3% Kupfer-Future 3,91 3,93 -0,6% -0,02 +2,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung am Mittwochabend deutet der Aktienterminmarkt auf einen knapp behaupteten Börsenstart am Dienstag hin. Damit setzte sich der von Zurückhaltung geprägte Handel des Vortages fort. Mit 94-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird von der US-Notenbank eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,00 bis 5,25 Prozent erwartet. Die entscheidendere Frage ist aber, wie es mit dem Zinspfad anschließend weitergeht. Viele Marktteilnehmer setzen auf eine Zinserhöhungspause oder spekulieren sogar bereits auf Zinssenkungen für den späteren Jahresverlauf. Gute Nachrichten seien bei Aktien bereits eingepreist, sagt Chefanalyst Tom Lee von Fundstrat. Die Zinsentscheidung und der Fortgang der Berichtssaison müssten dies aber diese Woche erst noch untermauern.

Blackberry gewinnen vorbörslich 8 Prozent. Der kanadische Softwarehersteller will die Geschäftsbereiche des Unternehmens überprüfen, um strategische Alternativen abzuwägen, einschließlich der Trennung von Bereichen.

Community Health Systems verbuchte im ersten Quartal einen höheren Verlust, da gestiegene Gehälter und Tarife für ausgelagerte medizinische Fachkräfte zu höheren Ausgaben führten - Der Kurs bricht um 13,5 Prozent ein.

Chegg knicken um 43,5 Prozent ein, weil das Unternehmen für Bildungstechnologie für das zweite Quartal mit einem Umsatzrückgang rechnet. Beeinträchtigt werde das Geschäft durch den Chatbot ChatGPT von OpenAi.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

13:00 DE/Infineon Technologies AG, Spatenstich für Smart Power Fab in

Dresden u.a. mit Bundeskanzler Scholz, EU-Kommissionspräsidentin

von der Leyen

13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

22:20 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem überraschend schwungvollen Start in den Mai mit einem neuen DAX-Jahreshoch kommen die Börsen zurück. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Nun wartet der Markt auf die Sitzungen der Notenbanken. Die Inflation bleibt nahezu unverändert hoch. Während sich der Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone im April sogar schon wieder beschleunigt hat, ging die Kerninflation immerhin das erste Mal seit zehn Monaten zurück. Der Subindex der Öl- und Gaswerte (-1,4%) steht mit kräftigen Kursverlusten von BP unter Druck. Die Gewinnerliste wird dagegen von den Banken angeführt. Große Stütze ist hier HSBC (+5,1%). Die Bank hat ihren Gewinn vervielfacht und will die erste Quartalsdividende seit dem Jahr 2019 zahlen. Daneben steigen aber auch die Kurse der italienischen Banken. Für BP geht es nach den Quartalszahlen um 5 Prozent südwärts. Die angekündigten Aktienrückkäufe hätten die Erwartung verfehlt, heißt es. DSM verlieren 2,8 Prozent. Der Chemiekonzern hat sowohl beim Umsatz wie auch beim bereinigten EBITDA die Markterwartung knapp verfehlt. Equita verweist bei Infineon (+3,3%) auf gute Zahlen der Wettbewerber OnSemi sowie NXP. Neben Infineon geht es im Halbleitersektor für STMicro um 3 Prozent nach oben. Aixtron ziehen um 1,8 Prozent an, ASML um 1,2 und BE um 1,2 Prozent. Shop Apotheke verlieren 2,6 Prozent, obwohl sich Analysten positiv äußern. Auch bei Traton (-1,6%) wurden gute Nachrichten schon erwartet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:27 Mo, 17:26 % YTD EUR/USD 1,0958 -0,2% 1,0985 1,0969 +2,4% EUR/JPY 150,66 -0,2% 151,21 150,62 +7,3% EUR/CHF 0,9849 +0,2% 0,9848 0,9830 -0,5% EUR/GBP 0,8790 +0,1% 0,8792 0,8779 -0,7% USD/JPY 137,48 -0,0% 137,61 137,29 +4,8% GBP/USD 1,2468 -0,2% 1,2499 1,2495 +3,1% USD/CNH (Offshore) 6,9464 -0,2% 6,9508 6,9570 +0,3% Bitcoin BTC/USD 28.028,56 +0,1% 27.970,50 28.133,37 +68,9%

Der Euro tendiert nach unten. Die Gesamtinflation in der Eurozone ist im April exakt wie erwartet zwar auf 7,0 von 6,9 Prozent im März gegenüber dem Vorjahr gestiegen, die Kerninflation fiel jedoch mit 5,6 nach 5,7 Prozent überraschend einen Tick niedriger aus als mit 5,7 Prozent prognostiziert. Weil die EZB bei ihrer Zinspolitik besonders die Kernrate ins Kalkül zieht, nähren die Daten nun die Spekulation, dass sie sich am Donnerstag für einen kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte entscheiden könnte, was leicht auf den Euro drückt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Während die meisten Aktienmärkte leichte Aufschläge verzeichneten, rutschte die Börse in Sydney um 0,9 Prozent ab, nachdem die Zentralbank überraschend den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben hatte. Damit setzt die Notenbank ihren aggressiven Erhöhungskurs fort. Der Austral-Dollar zog in Reaktion auf die Zinserhöhung um 1,2 Prozent an. Computershare gaben 4,8 Prozent ab, nachdem das Unternehmen die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt hatte. Qantas gaben 3,0 Prozent nach. Die Fluggesellschaft hatte den Rücktritt ihre langjährigen CEO bekannt gegeben. Ansonsten hielten sich Anleger im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch eher zurück. In China wird erst am Donnerstag wieder gehandelt. In Japan legte der Nikkei-Index nach den Vortagesaufschlägen um weitere 0,1 Prozent zu. Der Yen kam weiter leicht zurück, nachdem er zuletzt deutlich nachgegeben hatte, weil die japanische Notenbank an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält. Anleger in Tokio können erst in der kommenden Woche auf den Zinsentscheid der US-Notenbank reagieren. In Hongkong legte der HSI im späten Handel nach einem feiertagsbedingt langen Wochenende zu. HSBC notierten zuletzt 3,9 Prozent fester. Die britische Bank hat dank steigender Zinsen ihren Gewinn vervielfacht und will die erste Quartalsdividende seit 2019 zahlen. Der Kospi in Südkorea rückte deutlicher vor. Auch in Seoul war am Montag die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Neue Preisdaten aus Südkorea waren im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und bewegten nicht. Hotel Shilla stiegen um 7,1 Prozent aufgrund eines positiven Gewinnausblicks.

CREDIT

Etwas ausgeweitet zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Marktteilnehmer führen dies eher auf Zurückhaltung und breite Geld-Brief-Spannen zurück. Denn mit den Notenbankentscheidungen in den USA und Europa stünden diese Woche sehr wichtige Termine noch bevor. Besonders bei der Fed werde mit Argusaugen auf Hinweise zum weiteren Zinspfad geblickt. Der Markt könnte hier deutlich zu optimistisch sein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AMS-OSRAM

Schwache Nachfrage im Consumer-Geschäft mit Smartphones haben den Umsatz von AMS-Osram im ersten Quartal deutlich gedrückt und den Gewinn noch deutlicher reduziert. Das bereinigte EBIT sank um 42 Prozent zum Vorquartal und um 60 Prozent zum Vorjahr auf 50 Millionen Euro. Mit 5,4 Prozent blieb die Marge um 190 Basispunkte hinter dem Vorquartal zurück. Der Umsatz fiel mit 927 Millionen Euro unter die Milliardenmarke und um ein Fünftel schwächer aus als in den drei Monaten zuvor.

LUFTHANSA

Chef Carsten Spohr hat anlässlich der Hauptversammlung die Bedeutung der angestrebten Übernahme der italienischen ITA Airways für die deutsche Fluggesellschaft hervorgehoben. "Die Netzqualität und Angebotsbreite der Lufthansa Group wäre ohne unsere Vielfalt von Airlines, Drehkreuzen und Marken nicht darstellbar", sagte Spohr laut des vorab auf der Homepage des MDAX-Konzerns veröffentlichten Redetextes zu dem am 9. Mai stattfindenden Aktionärstreffen.

RHEINMETALL

Die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben einen Rechtsstreit um Aussagen von Rheinmetall-Chef Armin Papperger zu Urheberrechten am Kampfpanzer Leopard 2 gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) mit einem Vergleich beigelegt. Der Panzer wird von KMW gebaut, Rheinmetall liefert Ausrüstung wie etwa Waffensysteme, Munition, oder Feuerleittechnik.

RWE

will neue Windparks an Land in Europa bis 2027 größtenteils mit Anlagen von Siemens Gamesa bestücken. Ein jetzt unterzeichneter Rahmenvertrag mit der Windanlagentochter des Energietechnikkonzerns Siemens Energy sieht vor, dass vornehmlich die größte Turbine 5.X mit einer flexiblen Nennleistung von 6,6 bis 7,0 Megawatt zum Einsatz kommt, darüber hinaus auch der 4.X-Typ. Insgesamt habe der Vertrag ein Volumen von mehr als 1.000 Megwatt Windstromleistung. Zu den finanziellen Details des Vertrages wurden keine Angaben gemacht.

PATRIZIA

Asoka Wöhrmann, Ex-Chef des Deutsche-Bank-Fondsanbieters DWS, soll neuer CEO beim Immobilieninvestor Patrizia werden. Der Verwaltungsrat ernannte den Manager per 1. Mai zum designierten CEO. Wöhrmann soll vom Gründer und derzeitigen CEO Wolfgang Egger eingearbeitet und nach einer kurzen Übergangsphase alleiniger CEO werden. Wöhrmann war nach Greenwashing-Vorwürfen Mitte vergangenen Jahres bei DWS als Vorstandschef zurückgetreten.

SHOP APOTHEKE EUROPE

hat im ersten Quartal den Umsatz und die Zahl der aktiven Kunden gesteigert, operativ schwarze Zahlen geschrieben, die Margen verbessert und unter dem Strich den Verlust halbiert. Für die Prognose im Gesamtjahr sieht sich die Online-Apotheke, die im SDAX notiert ist, auf Kurs.

TRATON

hat nach einem besser als erwarteten ersten Quartal den Margenausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Nachfrage sei weiter gut, zudem verfüge das zum Volkswagen-Konzern gehörende Unternehmen über einen hohen Auftragsbestand. Besonders die äußerst profitable schwedische Marke Scania stützt den Lkw-Hersteller. "Traton ist sehr gut und mit viel Schwung in das Jahr 2023 gestartet. Die Lieferketten haben sich weiter stabilisiert", sagte Traton-CEO Christian Levin.

ASTRAZENECA

Ein Beraterausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich dafür ausgesprochen, das Krebsmedikament Lynparza von Astrazeneca nur unter bestimmten Bedingungen zur Behandlung von Brustkrebs zuzulassen. Astrazeneca zeigte sich enttäuscht über das Ausschuss-Votum.

BP

hat im ersten Quartal 2023 zwar deutlich weniger verdient als vor einem Jahr, die Analystenerwartungen aber dennoch übertroffen. Die zentrale Ergebniskennziffer - der bereinigte Gewinn auf Basis von Wiederbeschaffungskosten - ging von Januar bis März auf 4,96 Milliarden US-Dollar von 6,25 Milliarden vor Jahresfrist zurück. Analysten hatten dem Öl-Multi im Konsens jedoch lediglich 4,27 Milliarden Dollar zugetraut.

DUPONT

hat im ersten Quartal weniger verdient und umgesetzt. Allerdings übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr wird Dupont vorsichtiger.

DUPONT

verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme. Das Unternehmen kauft die Spectrum Plastics Group von AEA Investors für 1,75 Milliarden US-Dollar in bar. Spectrum ist ein wichtiger Zulieferer spezialisierter medizinischer Materialien.

LOGITECH

hat im vierten Geschäftsquartal 2022/23 die Analystenerwartungen übertroffen, obwohl der Umsatz aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit und der nachlassenden Nachfrage um mehr als 20 Prozent eingebrochen ist. Der Hersteller von Computer-Peripheriegeräten wies nach vorläufigen Berechnungen einen bereinigten Gewinn von 50 Cent je Aktie aus. Das ist mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 42 Cent prognostiziert hatten. Der Umsatz sackte in den drei Monaten per 31. März um 22 Prozent auf 960 Millionen US-Dollar ab. Auch damit übertraf Logitech die auf 939 Millionen Dollar lautende Konsensschätzung.

SAMSUNG

untersagt seinen Beschäftigten in den Sparten Mobilfunk und Haushaltsgeräte die Nutzung des auf Künstlicher Intelligenz basierenden Chatbots ChatGPT. Grund seien "Fälle von Missbrauch" des Chatbots. ChatGPT erstellt mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) Texte. Nutzer können einzelne Befehle oder Sätze vorgeben, die das System dann mithilfe riesiger Datenmengen aus dem Internet eigenständig ergänzt.

TECHNOLOGIEKONZERNZE

Die Federal Trade Commission (FTC) hat die großen US-Technologiekonzerne angesichts der zunehmenden Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) vor Stellenstreichungen ausgerechnet in den Bereichen, die für den verantwortungsvollen Einsatz von KI zuständig sind, gewarnt. Zu den Tech-Riesen, die ihre KI-Ethik-Teams erst kürzlich verkleinert haben, gehören Microsoft, Google und Amazon.

VICE MEDIA

dürfte Informanten zufolge bereits in den kommenden Tagen Insolvenz anmelden. Dieser Schritt wäre ein großer Rückschlag für das einst angesagte US-Medien-Startup, das auf seinem Höhepunkt mit 5,7 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

